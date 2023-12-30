Курганцы стали жить дольше, чем прогнозировали медики и чиновники

Продолжительность жизни населения Курганской области увеличилась почти до 70 лет. Об этом свидетельствует отчет реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения».
«По итогам 2022 года в сфере здравоохранения Курганской области отмечена положительная динамика в сравнении с 2021 годом. Отмечен рост ожидаемой продолжительности жизни до 69,9 года. Общая смертность снизилась на 23% до 15,7 случая на 1000 человек (практически достигнут доковидный уровень 2019 года). На 9% снизилась смертность населения от болезней системы кровообращения», — указано в документе на портале правовой информации.
Власти планируют еще увеличить продолжительность жизни курганцев. К 2023 году она должна составить 76,88 года.
Ранее стало известно, что Курганская область получит свыше 303 миллионов рублей федеральных субсидий на развитие системы здравоохранения. Об этом распорядилось правительство России
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