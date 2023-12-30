30 декабря 2023
29 декабря 2023

Курганцы стали жить дольше, чем прогнозировали медики и чиновники

Средняя продолжительность жизни в Курганской области почти достигла 70 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики оценили текущее состояние сферы охраны здоровья граждан Фото:

Продолжительность жизни населения Курганской области увеличилась почти до 70 лет. Об этом свидетельствует отчет реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«По итогам 2022 года в сфере здравоохранения Курганской области отмечена положительная динамика в сравнении с 2021 годом. Отмечен рост ожидаемой продолжительности жизни до 69,9 года. Общая смертность снизилась на 23% до 15,7 случая на 1000 человек (практически достигнут доковидный уровень 2019 года). На 9% снизилась смертность населения от болезней системы кровообращения», — указано в документе на портале правовой информации.

Власти планируют еще увеличить продолжительность жизни курганцев. К 2023 году она должна составить 76,88 года.

Ранее стало известно, что Курганская область получит свыше 303 миллионов рублей федеральных субсидий на развитие системы здравоохранения. Об этом распорядилось правительство России

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Продолжительность жизни населения Курганской области увеличилась почти до 70 лет. Об этом свидетельствует отчет реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». «По итогам 2022 года в сфере здравоохранения Курганской области отмечена положительная динамика в сравнении с 2021 годом. Отмечен рост ожидаемой продолжительности жизни до 69,9 года. Общая смертность снизилась на 23% до 15,7 случая на 1000 человек (практически достигнут доковидный уровень 2019 года). На 9% снизилась смертность населения от болезней системы кровообращения», — указано в документе на портале правовой информации. Власти планируют еще увеличить продолжительность жизни курганцев. К 2023 году она должна составить 76,88 года. Ранее стало известно, что Курганская область получит свыше 303 миллионов рублей федеральных субсидий на развитие системы здравоохранения. Об этом распорядилось правительство России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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