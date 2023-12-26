Курганская область получит сотни млн рублей на развитие системы здравоохранения

27 декабря 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Регион получит средства на борьбу с онкозаболеваниями и детское здравоохранение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках государственной программы «Развитие системы здравоохранения» Курганская область получит свыше 303 млн рублей федеральных субсидий. Распоряжение правительства России опубликовано на сайте правовой информации. «До конца 2023 года правительство РФ направит Курганской области на развитие системы здравоохранения 303 310 тысяч рублей», — указано в документе. Деньги должны быть потрачены на борьбу с онкозаболеваниями, развитие инфраструктуры и детского здравоохранения. Правительство Курганской области уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан. В середине декабря глава депздрава региона Алексей Сигидаев отчитался о реализации важнейшей программы здравоохранения. По решению губернатора Вадима Шумкова из областного бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. Он установил новую повышенную зарплату для врачей и на 10% увеличил выплаты немедицинскому персоналу.

В рамках государственной программы «Развитие системы здравоохранения» Курганская область получит свыше 303 млн рублей федеральных субсидий. Распоряжение правительства России опубликовано на сайте правовой информации. «До конца 2023 года правительство РФ направит Курганской области на развитие системы здравоохранения 303 310 тысяч рублей», — указано в документе. Деньги должны быть потрачены на борьбу с онкозаболеваниями, развитие инфраструктуры и детского здравоохранения. Правительство Курганской области уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан. В середине декабря глава депздрава региона Алексей Сигидаев отчитался о реализации важнейшей программы здравоохранения. По решению губернатора Вадима Шумкова из областного бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. Он установил новую повышенную зарплату для врачей и на 10% увеличил выплаты немедицинскому персоналу.