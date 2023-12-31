С 1 января в ХМАО увеличится размер Югорского семейного капитала

С нового года в силу вступят изменения, касающиеся пособий для некоторых категорий граждан Югры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января 2024 года в ХМАО изменятся условия и размер Югорского семейного капитала. Кроме того, произойдет индексация мер поддержки для некоторых категорий граждан. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депсоцразвития Югры.

Югорский семейный капитал

С начала 2024 года вступили в силу изменения, анонсированные губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Теперь получить Югорский семейный капитал смогут семьи, в которых родился второй ребенок или последующие дети. Ранее эту меру соцподдержки могли оформить те родители, у которых появился третий ребенок и последующие. Кроме того, размер капитала установлен в 177 тысяч рублей с учетом индексации за 2021—2023 годы. В 2023 году он составлял 150 тысяч рублей.

«В 2023 году таким правом воспользовались более трех тысяч семей. Прогнозируемое количество семей, которые будут иметь право на получение Югорского семейного капитала после введения новой меры в 2024 году — 3 600 граждан, в 2025 году — 9 810, в 2026 году — 9 680», — сообщили в департаменте социального развития ХМАО.

Индексация отдельных видов мер поддержки

В Югре с 1 января 2024 года увеличится размер девяти региональных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат, направленных на поддержку граждан. Индексация коснется ветеранов труда, детей-инвалидов и других категорий югорчан. На 4% увеличатся выплаты:

труженикам тыла;

реабилитированным лицам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним;

ветеранам труда автономного округа и гражданам, приравненным к ним;

инвалидам детства I и II групп, получающим социальную пенсию;

на детей, потерявших кормильца;

на детей-инвалидов;

помощникам пожилого гражданина, инвалида;

детям-сиротам.

Льготный проезд к месту отдыха и обратно

С 1 января 2024 года инвалидам с детства 1 и 2 группы, которые являются неработающими пенсионерами, будут возмещаться расходы за проезд к месту отдыха на территории России и обратно. На компенсацию расходов также смогут рассчитывать члены семьи, проживающие с пенсионерами и сопровождающие их к месту отдыха и обратно.

«Возмещение расходов будет осуществляться в форме компенсации. Сопровождающему лицу компенсация будет предоставляться при условии отсутствия права на аналогичную меру поддержки, предусмотренную законодательством автономного округа и федеральным законодательством», — пояснили журналисту в депсоцразвития ХМАО.

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