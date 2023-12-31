Мужчина зарезал соседа охотничьим ножом в Екатеринбурге

31 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Конфликт между мужчинами случился на бытовой почве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Таганская 23 в новогоднюю ночь мужчина зарезал соседа на бытовой почве. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. «Преступление, совершенное на бытовой почве, не останется безнаказанным. Сыщики уже задержали подозреваемого, он находится под стражей в территориальном ОВД», — сказал полковник Валерий Горелых. Telegram-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в момент происшествия мужчины были пьяны. По информации канала, преступление было совершенно охотничьим ножом.

В Екатеринбурге на улице Таганская 23 в новогоднюю ночь мужчина зарезал соседа на бытовой почве. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. «Преступление, совершенное на бытовой почве, не останется безнаказанным. Сыщики уже задержали подозреваемого, он находится под стражей в территориальном ОВД», — сказал полковник Валерий Горелых. Telegram-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в момент происшествия мужчины были пьяны. По информации канала, преступление было совершенно охотничьим ножом.