Мужчина зарезал соседа охотничьим ножом в Екатеринбурге

Конфликт между мужчинами случился на бытовой почве
В Екатеринбурге на улице Таганская 23 в новогоднюю ночь мужчина зарезал соседа на бытовой почве. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
«Преступление, совершенное на бытовой почве, не останется безнаказанным. Сыщики уже задержали подозреваемого, он находится под стражей в территориальном ОВД», — сказал полковник Валерий Горелых.
Telegram-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в момент происшествия мужчины были пьяны. По информации канала, преступление было совершенно охотничьим ножом.
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