Мужчина зарезал соседа охотничьим ножом в Екатеринбурге

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Конфликт между мужчинами случился на бытовой почве Фото:

В Екатеринбурге на улице Таганская 23 в новогоднюю ночь мужчина зарезал соседа на бытовой почве. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

«Преступление, совершенное на бытовой почве, не останется безнаказанным. Сыщики уже задержали подозреваемого, он находится под стражей в территориальном ОВД», — сказал полковник Валерий Горелых.

Telegram-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в момент происшествия мужчины были пьяны. По информации канала, преступление было совершенно охотничьим ножом.

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В Екатеринбурге на улице Таганская 23 в новогоднюю ночь мужчина зарезал соседа на бытовой почве. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. «Преступление, совершенное на бытовой почве, не останется безнаказанным. Сыщики уже задержали подозреваемого, он находится под стражей в территориальном ОВД», — сказал полковник Валерий Горелых. Telegram-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в момент происшествия мужчины были пьяны. По информации канала, преступление было совершенно охотничьим ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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