31 декабря 2023

ВСУ обстреляли Донецк второй раз за новогоднюю ночь

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Обстрел центра Донецка, мчс, пожар, донецк, обстрел, сво
ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО на Новый год Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за новогоднюю ночь обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР).

«В ночь на Новый год по Донецку ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО. Время обстрела примерно 03:45», — указано в сообщении СЦКК ДНР.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что в результате первого обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на 2:00 первого января было 13 раненых.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за новогоднюю ночь обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР). «В ночь на Новый год по Донецку ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО. Время обстрела примерно 03:45», — указано в сообщении СЦКК ДНР. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что в результате первого обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на 2:00 первого января было 13 раненых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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