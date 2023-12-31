ВСУ обстреляли Донецк второй раз за новогоднюю ночь

01 января 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО на Новый год Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за новогоднюю ночь обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР). «В ночь на Новый год по Донецку ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО. Время обстрела примерно 03:45», — указано в сообщении СЦКК ДНР. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что в результате первого обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на 2:00 первого января было 13 раненых.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за новогоднюю ночь обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР). «В ночь на Новый год по Донецку ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО. Время обстрела примерно 03:45», — указано в сообщении СЦКК ДНР. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что в результате первого обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на 2:00 первого января было 13 раненых.