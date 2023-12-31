Происшествия Пушилин: при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека 01 января 2024 в 04:18 Размер текста - 17 + Пушилин сообщил о 13-ти раненных из-за обстрела Донецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU При обстреле Донецка ВСУ в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о трех погибших и семи раненых. Пушилин попросил местных жителей оставаться. Он отметил, что обстрел может повториться. При обстреле Донецка ВСУ в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о трех погибших и семи раненых. Пушилин попросил местных жителей оставаться. Он отметил, что обстрел может повториться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям