31 декабря 2023

Пушилин: при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, пушилин денис
Пушилин сообщил о 13-ти раненных из-за обстрела Донецка Фото:

При обстреле Донецка ВСУ в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о трех погибших и семи раненых. Пушилин попросил местных жителей оставаться. Он отметил, что обстрел может повториться.

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При обстреле Донецка ВСУ в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о трех погибших и семи раненых. Пушилин попросил местных жителей оставаться. Он отметил, что обстрел может повториться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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