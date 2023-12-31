Пушилин: при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека

Пушилин сообщил о 13-ти раненных из-за обстрела Донецка
При обстреле Донецка ВСУ в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о трех погибших и семи раненых. Пушилин попросил местных жителей оставаться. Он отметил, что обстрел может повториться.
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