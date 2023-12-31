В России увеличили возраст призыва

В РФ верхнюю планку призывного возраста увеличили до 30 лет

01 января 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Призывной возраст в РФ теперь составляет от 18 до 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России повысили верхнюю границу призывного возраста. Теперь она будет составлять 30 лет. Закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «С 1 января верхняя граница призывного возраста повышается до 30 лет», — говорится в документе . Отмечается, что нижняя граница призывного возраста останется на отметке в 18 лет. Ранее президент России Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. До этого она составляла 27 лет. Кроме того, была изменена формулировка «по контракту». Теперь ее заменяют слова «в период мобилизации, военного времени».

В России повысили верхнюю границу призывного возраста. Теперь она будет составлять 30 лет. Закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «С 1 января верхняя граница призывного возраста повышается до 30 лет», — говорится в документе. Отмечается, что нижняя граница призывного возраста останется на отметке в 18 лет. Ранее президент России Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. До этого она составляла 27 лет. Кроме того, была изменена формулировка «по контракту». Теперь ее заменяют слова «в период мобилизации, военного времени».