В Перми закрывается первая кофейня Cup by Cup

Cup by Cup на Компросе открыта только до 7 января
Кофейня Cup by Cup на Комсомольском проспекте, 16 в Перми работает последние дни. Авторы проекта решили закрыть точку, которая работала с 2012 года. Об этом рассказал сооснователь сети Дмитрий Мосягин.
«Настало время отпустить ее, для того чтобы она могла воплотиться во что-то новое», — цитирует Мосягина ИА «Текст». Заведение будет открыто последний день 7 января.
Cup by Cup открылась в 2012 года. Здесь устраивали мастер-классы по приготовлению кофе и концерты. Позже открылась одноименная кофейня на ул. Сибирская.
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