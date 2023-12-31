31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Перми закрывается первая кофейня Cup by Cup

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, кофе, мечтатели ресторан
Cup by Cup на Компросе открыта только до 7 января Фото:

Кофейня Cup by Cup на Комсомольском проспекте, 16 в Перми работает последние дни. Авторы проекта решили закрыть точку, которая работала с 2012 года. Об этом рассказал сооснователь сети Дмитрий Мосягин.

«Настало время отпустить ее, для того чтобы она могла воплотиться во что-то новое», — цитирует Мосягина ИА «Текст». Заведение будет открыто последний день 7 января.

Cup by Cup открылась в 2012 года. Здесь устраивали мастер-классы по приготовлению кофе и концерты. Позже открылась одноименная кофейня на ул. Сибирская.

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Кофейня Cup by Cup на Комсомольском проспекте, 16 в Перми работает последние дни. Авторы проекта решили закрыть точку, которая работала с 2012 года. Об этом рассказал сооснователь сети Дмитрий Мосягин. «Настало время отпустить ее, для того чтобы она могла воплотиться во что-то новое», — цитирует Мосягина ИА «Текст». Заведение будет открыто последний день 7 января. Cup by Cup открылась в 2012 года. Здесь устраивали мастер-классы по приготовлению кофе и концерты. Позже открылась одноименная кофейня на ул. Сибирская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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