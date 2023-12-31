31 декабря 2023

Из-за погоды в Кургане отключили подсветку ледяных фигур

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Курган, елка, площадь ленина, новогодний шар, новогодняя иллюминация
В Кургане отключили подсветку ледяных фигур из-за плюсовой температуры Фото:

В Кургане из-за резкого потепления отключили подсветку ледяных фигур на центральной площади, чтобы избежать их таяния. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с плюсовой температурой наружного воздуха временно не будет работать подсветка ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния», — говорится в сообщении группы мэрии «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

При этом в пресс-службе города отмечают, что вся остальная иллюминация на площади им. Ленина, включая главную елку и арки, будут работать в обычном режиме. Подсветку ледяных фигур планируют вернуть после нормализации температуры.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 1 января прогнозировали температуру до плюс трех градусов. Также согласно прогнозу синоптиков, ожидался мокрый снег с дождем.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане из-за резкого потепления отключили подсветку ледяных фигур на центральной площади, чтобы избежать их таяния. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с плюсовой температурой наружного воздуха временно не будет работать подсветка ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния», — говорится в сообщении группы мэрии «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». При этом в пресс-службе города отмечают, что вся остальная иллюминация на площади им. Ленина, включая главную елку и арки, будут работать в обычном режиме. Подсветку ледяных фигур планируют вернуть после нормализации температуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 1 января прогнозировали температуру до плюс трех градусов. Также согласно прогнозу синоптиков, ожидался мокрый снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...