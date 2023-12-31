Из-за погоды в Кургане отключили подсветку ледяных фигур

01 января 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Кургане отключили подсветку ледяных фигур из-за плюсовой температуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за резкого потепления отключили подсветку ледяных фигур на центральной площади, чтобы избежать их таяния. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с плюсовой температурой наружного воздуха временно не будет работать подсветка ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния», — говорится в сообщении группы мэрии «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». При этом в пресс-службе города отмечают, что вся остальная иллюминация на площади им. Ленина, включая главную елку и арки, будут работать в обычном режиме. Подсветку ледяных фигур планируют вернуть после нормализации температуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 1 января прогнозировали температуру до плюс трех градусов. Также согласно прогнозу синоптиков, ожидался мокрый снег с дождем.

В Кургане из-за резкого потепления отключили подсветку ледяных фигур на центральной площади, чтобы избежать их таяния. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с плюсовой температурой наружного воздуха временно не будет работать подсветка ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния», — говорится в сообщении группы мэрии «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». При этом в пресс-службе города отмечают, что вся остальная иллюминация на площади им. Ленина, включая главную елку и арки, будут работать в обычном режиме. Подсветку ледяных фигур планируют вернуть после нормализации температуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 1 января прогнозировали температуру до плюс трех градусов. Также согласно прогнозу синоптиков, ожидался мокрый снег с дождем.