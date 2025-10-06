Зурабишвили готовилась войти во дворец президента Грузии при успешном перевороте

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентскую резиденцию в случае успешного штурма оппозиции 4 октября в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2». По его словам, экс-глава государства находилась среди протестующих, когда часть участников акции попыталась захватить президентский дворец.
«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка... оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — заявил Кобахидзе в эфире грузинского телеканала.
Премьер также добавил, что в день массовых выступлений оппозиции в центре Тбилиси Зурабишвили оставалась на площади Свободы вместе с протестующими. После того как попытка штурма провалилась, бывший президент публично осудила действия радикалов и подчеркнула недопустимость захвата государственных учреждений.
4 октября на площади Свободы прошел митинг с требованием смены власти. Его организаторами выступали оппозиционные политики, в том числе бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава и оперный певец Паата Бурчуладзе. С трибуны митинга Зоделава призвал сторонников «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть протестующих направилась к резиденции. Демонстранты попытались прорвать ограждение, но были остановлены спецназом с помощью водометов и слезоточивого газа. МВД задержало пятерых инициаторов акции за призывы к насильственному свержению власти и организацию массовых беспорядков. Им грозит до девяти лет лишения свободы.
