06 октября 2025

Зурабишвили готовилась войти во дворец президента Грузии при успешном перевороте

Зурабишвили могла попытаться захватить власть, считает премьер Грузии
Зурабишвили могла попытаться захватить власть, считает премьер Грузии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентскую резиденцию в случае успешного штурма оппозиции 4 октября в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2». По его словам, экс-глава государства находилась среди протестующих, когда часть участников акции попыталась захватить президентский дворец.

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка... оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — заявил Кобахидзе в эфире грузинского телеканала.

Премьер также добавил, что в день массовых выступлений оппозиции в центре Тбилиси Зурабишвили оставалась на площади Свободы вместе с протестующими. После того как попытка штурма провалилась, бывший президент публично осудила действия радикалов и подчеркнула недопустимость захвата государственных учреждений.

4 октября на площади Свободы прошел митинг с требованием смены власти. Его организаторами выступали оппозиционные политики, в том числе бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава и оперный певец Паата Бурчуладзе. С трибуны митинга Зоделава призвал сторонников «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть протестующих направилась к резиденции. Демонстранты попытались прорвать ограждение, но были остановлены спецназом с помощью водометов и слезоточивого газа. МВД задержало пятерых инициаторов акции за призывы к насильственному свержению власти и организацию массовых беспорядков. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

