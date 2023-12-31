У свердловчанина, зарезавшего соседа в новогоднюю ночь, нашли оружие и наркотики

01 января 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Преступление было совершено на бытовой почве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появились новые подробности убийства в новогоднюю ночь в Екатеринбурге: в квартире у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и наркотики. Информация об этом появилась в соцсети. «Ранее осужденный мужчина убил соседа по лестничной площадке на бытовой почве. Убийца пытался бросаться на сотрудников скорой помощи. У убийцы в квартире найдены наркотики и огнестрел», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Екатеринбурге на улице Таганская, 23 (Эльмаш). Там мужчина зарезал своего соседа на бытовой почве. По некоторой информации, в момент происшествия мужчины были пьяны. Следственный комитет России по Свердловской области взял дело на контроль.

Появились новые подробности убийства в новогоднюю ночь в Екатеринбурге: в квартире у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и наркотики. Информация об этом появилась в соцсети. «Ранее осужденный мужчина убил соседа по лестничной площадке на бытовой почве. Убийца пытался бросаться на сотрудников скорой помощи. У убийцы в квартире найдены наркотики и огнестрел», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Екатеринбурге на улице Таганская, 23 (Эльмаш). Там мужчина зарезал своего соседа на бытовой почве. По некоторой информации, в момент происшествия мужчины были пьяны. Следственный комитет России по Свердловской области взял дело на контроль.