31 декабря 2023

У свердловчанина, зарезавшего соседа в новогоднюю ночь, нашли оружие и наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление было совершено на бытовой почве Фото:

Появились новые подробности убийства в новогоднюю ночь в Екатеринбурге: в квартире у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и наркотики. Информация об этом появилась в соцсети.

«Ранее осужденный мужчина убил соседа по лестничной площадке на бытовой почве. Убийца пытался бросаться на сотрудников скорой помощи. У убийцы в квартире найдены наркотики и огнестрел», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Екатеринбурге на улице Таганская, 23 (Эльмаш). Там мужчина зарезал своего соседа на бытовой почве. По некоторой информации, в момент происшествия мужчины были пьяны. Следственный комитет России по Свердловской области взял дело на контроль.

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Появились новые подробности убийства в новогоднюю ночь в Екатеринбурге: в квартире у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и наркотики. Информация об этом появилась в соцсети. «Ранее осужденный мужчина убил соседа по лестничной площадке на бытовой почве. Убийца пытался бросаться на сотрудников скорой помощи. У убийцы в квартире найдены наркотики и огнестрел», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Екатеринбурге на улице Таганская, 23 (Эльмаш). Там мужчина зарезал своего соседа на бытовой почве. По некоторой информации, в момент происшествия мужчины были пьяны. Следственный комитет России по Свердловской области взял дело на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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