В Пермском крае обнаружили труп мужчины

Причиной смерти могло стать переохлаждение, сообщил источник
В Закамске Пермского края около магазина «Лион» обнаружили труп мужчины. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, сообщил источник.
«Сегодня, около 11:30 у магазина „Лион“ нашли труп мужчины. Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — приводит «Комсомольская правда Пермь» слова источника.
Издание отправляло запрос в Следственный комитет России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится проверка.
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