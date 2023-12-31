31 декабря 2023

В Пермском крае обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной смерти могло стать переохлаждение, сообщил источник Фото:

В Закамске Пермского края около магазина «Лион» обнаружили труп мужчины. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, сообщил источник.

«Сегодня, около 11:30 у магазина „Лион“ нашли труп мужчины. Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — приводит «Комсомольская правда Пермь» слова источника.

Издание отправляло запрос в Следственный комитет России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится проверка.

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В Закамске Пермского края около магазина «Лион» обнаружили труп мужчины. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, сообщил источник. «Сегодня, около 11:30 у магазина „Лион“ нашли труп мужчины. Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — приводит «Комсомольская правда Пермь» слова источника. Издание отправляло запрос в Следственный комитет России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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