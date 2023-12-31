В Пермском крае обнаружили труп мужчины

01 января 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Причиной смерти могло стать переохлаждение, сообщил источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Закамске Пермского края около магазина «Лион» обнаружили труп мужчины. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, сообщил источник. «Сегодня, около 11:30 у магазина „Лион“ нашли труп мужчины. Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — приводит «Комсомольская правда Пермь» слова источника. Издание отправляло запрос в Следственный комитет России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится проверка.

В Закамске Пермского края около магазина «Лион» обнаружили труп мужчины. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, сообщил источник. «Сегодня, около 11:30 у магазина „Лион“ нашли труп мужчины. Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — приводит «Комсомольская правда Пермь» слова источника. Издание отправляло запрос в Следственный комитет России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится проверка.