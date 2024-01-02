ВС РФ ударили по предприятиям Украины, где делали ракеты и БПЛА

ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что также атакованы места хранения ракет и боеприпасов, которые Запад поставляет Украине.
Кроме этого, российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Также Украина пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях.
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