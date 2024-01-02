ВС РФ ударили по предприятиям Украины, где делали ракеты и БПЛА

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, ракетный комплекс, зрк, пво, с-500,  stock
ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что также атакованы места хранения ракет и боеприпасов, которые Запад поставляет Украине.

Кроме этого, российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Также Украина пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях.

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ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где создавались ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что также атакованы места хранения ракет и боеприпасов, которые Запад поставляет Украине. Кроме этого, российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Также Украина пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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