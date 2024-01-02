Baza: в Новосибирске школьник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка

02 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Мальчик покончил с собой за несколько минут до Нового года, пишет Baza Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В новогоднюю ночь в Новосибирске школьник покончил с собой. Причиной данного поступка послужило отсутствие компьютера в качестве подарка от родителей на Новый год. «Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь: родители не подарили ему компьютер», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что отсутствие подарка связано с плохой успеваемостью ребенка в школе. Трагедия произошла за несколько минут до полуночи 31 декабря. Мать обнаружила тело мальчика в его комнате, когда хотела позвать его к новогоднему столу, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Новосибирской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В новогоднюю ночь в Новосибирске школьник покончил с собой. Причиной данного поступка послужило отсутствие компьютера в качестве подарка от родителей на Новый год. «Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь: родители не подарили ему компьютер», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что отсутствие подарка связано с плохой успеваемостью ребенка в школе. Трагедия произошла за несколько минут до полуночи 31 декабря. Мать обнаружила тело мальчика в его комнате, когда хотела позвать его к новогоднему столу, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Новосибирской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.