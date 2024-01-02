Baza: в Новосибирске школьник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка

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Стройка, краны. Москва, силовики, сирена, полиция, полицейский автомобиль
Мальчик покончил с собой за несколько минут до Нового года, пишет Baza Фото:

В новогоднюю ночь в Новосибирске школьник покончил с собой. Причиной данного поступка послужило отсутствие компьютера в качестве подарка от родителей на Новый год.

«Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь: родители не подарили ему компьютер», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что отсутствие подарка связано с плохой успеваемостью ребенка в школе.

Трагедия произошла за несколько минут до полуночи 31 декабря. Мать обнаружила тело мальчика в его комнате, когда хотела позвать его к новогоднему столу, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Новосибирской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В новогоднюю ночь в Новосибирске школьник покончил с собой. Причиной данного поступка послужило отсутствие компьютера в качестве подарка от родителей на Новый год. «Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь: родители не подарили ему компьютер», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что отсутствие подарка связано с плохой успеваемостью ребенка в школе. Трагедия произошла за несколько минут до полуночи 31 декабря. Мать обнаружила тело мальчика в его комнате, когда хотела позвать его к новогоднему столу, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Новосибирской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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