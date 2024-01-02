Baza: в Новосибирске школьник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка

В новогоднюю ночь в Новосибирске школьник покончил с собой. Причиной данного поступка послужило отсутствие компьютера в качестве подарка от родителей на Новый год.
«Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь: родители не подарили ему компьютер», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что отсутствие подарка связано с плохой успеваемостью ребенка в школе.
Трагедия произошла за несколько минут до полуночи 31 декабря. Мать обнаружила тело мальчика в его комнате, когда хотела позвать его к новогоднему столу, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Новосибирской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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