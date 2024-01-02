В мире Украина Зеленский пожаловался премьеру Британии, что Россия выпустила по Украине 500 ракет Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет 02 января 2024 в 22:11 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский (слева на фото) рассказал Риши Сунаку (справа на фото) о российских ударах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО. «Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО. «Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям