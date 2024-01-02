Зеленский пожаловался премьеру Британии, что Россия выпустила по Украине 500 ракет

Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Великобританию. stock, зеленский владимир, Сунак Риши,  stock
Владимир Зеленский (слева на фото) рассказал Риши Сунаку (справа на фото) о российских ударах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО.

«Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО. «Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...