ВС РФ нанесли ответный удар по военной инфраструктуре Украины: что известно к этому часу. Видео

Кличко заявил, что в Киеве пропали свет и вода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
В Киеве сообщают о взрывах по всему городу Фото:

По всей территории Украины произошли взрывы. Атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщал о российских ударах по Киеву, в результате чего город остался без света и воды. При этом Минобороны РФ официально не подтверждало информацию об атаках. URA.RU приводит всю известную на данный момент информацию.

  • Кличко направил экстренные службы в разные части Киева для урегулирования последствий. Взрывы были слышны в Голосеевском и Оболонском районах. Украиские СМИ также сообщают о крупном пожаре в Подольском районе Киева. Огонь распространился на 2000 квадратных метров.
  • Помимо этого, очевидцы говорят о повреждении в городе топливного хранилища и автосалона Tesla, расположенного рядом. В настоящий момент столица Украины остается без света и воды, заявил Кличко. Всего сообщается о шести взрывах. Украинская энергокомпания ДТЕК также подтвердила отсутствие электричества в нескольких районах Киева.
  • Кроме того, объекты инфраструктуры поражены в Харькове, Кропивницком, Полтаве, Сумах, Кировоградской и Винницкой областях. Об этом сообщают очевидцы. Они также говорят, что в Харькове наблюдаются проблемы со светом. Солдаты ВСУ пытались сбить беспилотник из автоматов на правой стороне Харькова, отмечают очевидцы.
  • На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Украина несколько раз атаковала российские территории накануне Нового года, а также в ночь на 1 января. Были обстреляны Белгород и Донецк. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ не останутся без ответа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По всей территории Украины произошли взрывы. Атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщал о российских ударах по Киеву, в результате чего город остался без света и воды. При этом Минобороны РФ официально не подтверждало информацию об атаках. URA.RU приводит всю известную на данный момент информацию. Украина несколько раз атаковала российские территории накануне Нового года, а также в ночь на 1 января. Были обстреляны Белгород и Донецк. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ не останутся без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...