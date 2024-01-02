ВС РФ нанесли ответный удар по военной инфраструктуре Украины: что известно к этому часу. Видео

Кличко заявил, что в Киеве пропали свет и вода

02 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Киеве сообщают о взрывах по всему городу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По всей территории Украины произошли взрывы. Атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщал о российских ударах по Киеву, в результате чего город остался без света и воды. При этом Минобороны РФ официально не подтверждало информацию об атаках. URA.RU приводит всю известную на данный момент информацию. Кличко направил экстренные службы в разные части Киева для урегулирования последствий. Взрывы были слышны в Голосеевском и Оболонском районах. Украиские СМИ также сообщают о крупном пожаре в Подольском районе Киева. Огонь распространился на 2000 квадратных метров.

Помимо этого, очевидцы говорят о повреждении в городе топливного хранилища и автосалона Tesla, расположенного рядом. В настоящий момент столица Украины остается без света и воды, заявил Кличко. Всего сообщается о шести взрывах. Украинская энергокомпания ДТЕК также подтвердила отсутствие электричества в нескольких районах Киева.

Кроме того, объекты инфраструктуры поражены в Харькове, Кропивницком, Полтаве, Сумах, Кировоградской и Винницкой областях. Об этом сообщают очевидцы. Они также говорят, что в Харькове наблюдаются проблемы со светом. Солдаты ВСУ пытались сбить беспилотник из автоматов на правой стороне Харькова, отмечают очевидцы.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Украина несколько раз атаковала российские территории накануне Нового года, а также в ночь на 1 января. Были обстреляны Белгород и Донецк. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ не останутся без ответа.

По всей территории Украины произошли взрывы. Атакованы военные и критические объекты инфраструктуры страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщал о российских ударах по Киеву, в результате чего город остался без света и воды. При этом Минобороны РФ официально не подтверждало информацию об атаках. URA.RU приводит всю известную на данный момент информацию. Украина несколько раз атаковала российские территории накануне Нового года, а также в ночь на 1 января. Были обстреляны Белгород и Донецк. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ не останутся без ответа.