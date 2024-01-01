01 января 2024

В Березниках девочка застряла в сугробе и просидела там два часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Шапша. Строительство храма. Ханты-Мансийский район, сугробы, скамейка, зима
Застрявший в снегу ребенок звал на помощь Фото:

В Березниках (Пермский край) застрявшая в сугробе девочка просидела там два часа. Ребенка спасла местная жительница, которая услышала крик. Подробности происшествия опубликованы в соцсети.

«Я выгуливала собаку <…>, на улице после Нового года ни одной живой души. Я услышала, что кто-то кричит, изначально подумала, что мне показалось. Когда пошла на звук, то увидела, как маленькая девочка, которой было на вид лет 6-7 застряла в сугробе и не могла выбраться. Я сразу принялась доставать ребенка», — местную жительницу цитирует паблик «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Девочка рассказала, что просидела в сугробе около двух часов.

По словам ребенка, родители отпустили ее на прогулку одну, а сами остались дома. В комментариях подписчики призывают сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Березниках (Пермский край) застрявшая в сугробе девочка просидела там два часа. Ребенка спасла местная жительница, которая услышала крик. Подробности происшествия опубликованы в соцсети. «Я выгуливала собаку <…>, на улице после Нового года ни одной живой души. Я услышала, что кто-то кричит, изначально подумала, что мне показалось. Когда пошла на звук, то увидела, как маленькая девочка, которой было на вид лет 6-7 застряла в сугробе и не могла выбраться. Я сразу принялась доставать ребенка», — местную жительницу цитирует паблик «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Девочка рассказала, что просидела в сугробе около двух часов. По словам ребенка, родители отпустили ее на прогулку одну, а сами остались дома. В комментариях подписчики призывают сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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