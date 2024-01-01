В Березниках девочка застряла в сугробе и просидела там два часа

02 января 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Застрявший в снегу ребенок звал на помощь Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Березниках (Пермский край) застрявшая в сугробе девочка просидела там два часа. Ребенка спасла местная жительница, которая услышала крик. Подробности происшествия опубликованы в соцсети. «Я выгуливала собаку <…>, на улице после Нового года ни одной живой души. Я услышала, что кто-то кричит, изначально подумала, что мне показалось. Когда пошла на звук, то увидела, как маленькая девочка, которой было на вид лет 6-7 застряла в сугробе и не могла выбраться. Я сразу принялась доставать ребенка», — местную жительницу цитирует паблик «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Девочка рассказала, что просидела в сугробе около двух часов. По словам ребенка, родители отпустили ее на прогулку одну, а сами остались дома. В комментариях подписчики призывают сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Березниках (Пермский край) застрявшая в сугробе девочка просидела там два часа. Ребенка спасла местная жительница, которая услышала крик. Подробности происшествия опубликованы в соцсети. «Я выгуливала собаку <…>, на улице после Нового года ни одной живой души. Я услышала, что кто-то кричит, изначально подумала, что мне показалось. Когда пошла на звук, то увидела, как маленькая девочка, которой было на вид лет 6-7 застряла в сугробе и не могла выбраться. Я сразу принялась доставать ребенка», — местную жительницу цитирует паблик «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Девочка рассказала, что просидела в сугробе около двух часов. По словам ребенка, родители отпустили ее на прогулку одну, а сами остались дома. В комментариях подписчики призывают сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.