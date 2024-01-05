05 января 2024

В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Коробки с подписями в штаб Владимира Путина доставили волонтеры Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Собранные в Москве и в 18 регионах страны подписи поступили в избирательный штаб кандидата на пост президента РФ нынешнего главы России Владимира Путина. Коробки с подписями доставили волонтеры. Об этом сообщают в штабе Гостиного двора.

«Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ», — передает ТАСС информацию от корреспондента из штаба. Кроме того, поступили подписи, собранные в Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областях и еще из 12 регионов. Он добавил, что коробки с подписями были доставлены волонтерами.

Первые подписи поступили еще 30 декабря, их привезли волонтеры из Московской области. В тот момент стало известно, что уже собрано свыше 500 тысяч подписей.

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Собранные в Москве и в 18 регионах страны подписи поступили в избирательный штаб кандидата на пост президента РФ нынешнего главы России Владимира Путина. Коробки с подписями доставили волонтеры. Об этом сообщают в штабе Гостиного двора. «Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ», — передает ТАСС информацию от корреспондента из штаба. Кроме того, поступили подписи, собранные в Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областях и еще из 12 регионов. Он добавил, что коробки с подписями были доставлены волонтерами. Первые подписи поступили еще 30 декабря, их привезли волонтеры из Московской области. В тот момент стало известно, что уже собрано свыше 500 тысяч подписей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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