В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

Собранные в Москве и в 18 регионах страны подписи поступили в избирательный штаб кандидата на пост президента РФ нынешнего главы России Владимира Путина. Коробки с подписями доставили волонтеры. Об этом сообщают в штабе Гостиного двора.
«Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ», — передает ТАСС информацию от корреспондента из штаба. Кроме того, поступили подписи, собранные в Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областях и еще из 12 регионов. Он добавил, что коробки с подписями были доставлены волонтерами.
Первые подписи поступили еще 30 декабря, их привезли волонтеры из Московской области. В тот момент стало известно, что уже собрано свыше 500 тысяч подписей.
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