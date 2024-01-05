В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

05 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Коробки с подписями в штаб Владимира Путина доставили волонтеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Собранные в Москве и в 18 регионах страны подписи поступили в избирательный штаб кандидата на пост президента РФ нынешнего главы России Владимира Путина. Коробки с подписями доставили волонтеры. Об этом сообщают в штабе Гостиного двора. «Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ», — передает ТАСС информацию от корреспондента из штаба. Кроме того, поступили подписи, собранные в Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областях и еще из 12 регионов. Он добавил, что коробки с подписями были доставлены волонтерами. Первые подписи поступили еще 30 декабря, их привезли волонтеры из Московской области. В тот момент стало известно, что уже собрано свыше 500 тысяч подписей.

Собранные в Москве и в 18 регионах страны подписи поступили в избирательный штаб кандидата на пост президента РФ нынешнего главы России Владимира Путина. Коробки с подписями доставили волонтеры. Об этом сообщают в штабе Гостиного двора. «Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ», — передает ТАСС информацию от корреспондента из штаба. Кроме того, поступили подписи, собранные в Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской областях и еще из 12 регионов. Он добавил, что коробки с подписями были доставлены волонтерами. Первые подписи поступили еще 30 декабря, их привезли волонтеры из Московской области. В тот момент стало известно, что уже собрано свыше 500 тысяч подписей.