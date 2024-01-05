Депздрав ХМАО сообщил главные опасности катания со снежных горок

05 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Нельзя скатываться с горки на ногах или на животе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Информация была опубликована в telegram-канале ведомства. «Поднимайтесь на снежную или ледяную горку только в месте подъема. Не советуем подниматься там, где навстречу скатываются другие. Не съезжаете, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся. Не задерживайтесь внизу, а поскорее отползайте или откатывайтесь в сторону. Не перебегайте ледяную дорожку», указано в посте. Кроме этого, специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках. Нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе. Что же касается маленьких детей, то им лучше держаться отдельно от подростков. «Если мимо горки идет прохожий, подождите, пока он пройдет. Если уйти от столкновения нельзя, то постарайтесь завалиться набок, на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно уходите в теплое место», — сказано в посте.

Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Информация была опубликована в telegram-канале ведомства. «Поднимайтесь на снежную или ледяную горку только в месте подъема. Не советуем подниматься там, где навстречу скатываются другие. Не съезжаете, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся. Не задерживайтесь внизу, а поскорее отползайте или откатывайтесь в сторону. Не перебегайте ледяную дорожку», указано в посте. Кроме этого, специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках. Нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе. Что же касается маленьких детей, то им лучше держаться отдельно от подростков. «Если мимо горки идет прохожий, подождите, пока он пройдет. Если уйти от столкновения нельзя, то постарайтесь завалиться набок, на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно уходите в теплое место», — сказано в посте.