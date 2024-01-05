Губернатор Шумков накануне Рождества попросил курганцев быть милосердными

Курганский губернатор обратился к землякам накануне Рождества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков накануне Рождества напомнил о милосердии жителям региона. В качестве примера он привел данные о помощи со стороны правительства области пострадавшим курганцам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Когда говорить о добре, доброте и милосердии, как не накануне Рождества? <…> Сейчас у нас за плечами огромное количество реализованных проектов, связанных с милосердием и благотворительностью», — сообщил губернатор своим подписчикам. Правительство решилось на большие финансовые траты, потому что эти решения касались сотен тысяч жителей Курганской области.

Среди таких проектов Шумков назвал помощь тем, кто пострадал в этом году от весенних пожаров. Также меры поддержки были оказаны семьям с инвалидами, пожилым людям. Губернатор назвал среди таких мер снижение транспортного налога, повышение зарплаты бюджетникам и другие выплаты, которые «не являлись обязательствами государства и не были предусмотрены бюджетом». Шумков напомнил, что Курганская область продолжает снабжать военнослужащих и жителей других регионов.

Накануне Рождества губернатор попросил земляков не забывать о тех, кому тяжелее сегодня и кому нужна помощь. «Просто потому, что в природе человека первично делать добро, совершая благие поступки по отношению к тем, кому нужна наша помощь и поддержка», — пишет Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рассказал о повышении зарплат для работников правительственных организаций. Более 2600 трудящимся поднимут оклады на 10% с 1 января.