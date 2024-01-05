Губернатор Текслер прокомментировал мусорный коллапс в Челябинской области. Фото

Губернатор Текслер распорядился увеличить количество техники для вывоза мусора

05 января 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора, накопившегося в городах и районах после сильнейших снегопадов и за время новогодних праздников. Также он дал указание задействовать возможности дорожных служб и администраций муниципалитетов. Организации, не оказавшие помощь, будут наказаны, сообщил глава региона 5 декабря. «Обязал регоператора добавить техники и людей, также помогают муниципалитеты и дорожники. По многим ситуациям вы мне пишите, сразу отдаю в работу для реагирования. Постепенно ситуацию выровняем по всем направлениям, а те организации, кто должных усилий не приложил, накажем», — поделился Текслер в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, в последнее время из-за снегопадов дорожные и коммунальные службы работают с максимальным привлечением техники и людей. Тем не менее на данный момент остались нарекания по дорогам внутри муниципалитетов, много проблем во дворах, с пешеходной доступностью, а это уже зона ответственности управляющих компаний, многие из которых оказались не готовы к такой ситуации. Как отметил глава региона, администрации Челябинска и Магнитогорска, ряда других муниципалитетов на данный момент работают в «штабном режиме». Такого же подхода Текслер потребовал от администраций всех муниципалитетов. 5 января, мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру и правительство региона, управление федеральной антимонопольной службы, а также в полицию и прокуратуру города по факту ненадлежащего исполнения своих контрактных обязательств по вывозу мусора регоператором ООО «ЦКС». Власти просят провести проверку и привлечь к ответственности виновные лица. Условия соглашения по вывозу мусора не соблюдаются регоператором с 24 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора, накопившегося в городах и районах после сильнейших снегопадов и за время новогодних праздников Фото: телеграм-канал Алексея Текслера Организации, не оказавшие помощь в решении проблемы, будут наказаны Фото: телеграм-канал Алексея Текслера Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора, накопившегося в городах и районах после сильнейших снегопадов и за время новогодних праздников. Также он дал указание задействовать возможности дорожных служб и администраций муниципалитетов. Организации, не оказавшие помощь, будут наказаны, сообщил глава региона 5 декабря. «Обязал регоператора добавить техники и людей, также помогают муниципалитеты и дорожники. По многим ситуациям вы мне пишите, сразу отдаю в работу для реагирования. Постепенно ситуацию выровняем по всем направлениям, а те организации, кто должных усилий не приложил, накажем», — поделился Текслер в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, в последнее время из-за снегопадов дорожные и коммунальные службы работают с максимальным привлечением техники и людей. Тем не менее на данный момент остались нарекания по дорогам внутри муниципалитетов, много проблем во дворах, с пешеходной доступностью, а это уже зона ответственности управляющих компаний, многие из которых оказались не готовы к такой ситуации. Как отметил глава региона, администрации Челябинска и Магнитогорска, ряда других муниципалитетов на данный момент работают в «штабном режиме». Такого же подхода Текслер потребовал от администраций всех муниципалитетов. 5 января, мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру и правительство региона, управление федеральной антимонопольной службы, а также в полицию и прокуратуру города по факту ненадлежащего исполнения своих контрактных обязательств по вывозу мусора регоператором ООО «ЦКС». Власти просят провести проверку и привлечь к ответственности виновные лица. Условия соглашения по вывозу мусора не соблюдаются регоператором с 24 декабря.