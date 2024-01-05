Мэрия Челябинска обвинила регоператора в создании мусорного коллапса

05 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Челябинска требует привлечь к ответственности коммунальные службы в связи с невывозом ТКО. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, сообщили 5 января в мэрии. «Администрация Челябинска сегодня, 5 января, обратилась в прокуратуру Челябинской области, правительство региона, Управление Федеральной антимонопольной службы, а также в полицию и прокуратуру города по факту ненадлежащего исполнения своих контрактных обязательств по вывозу мусора региональным оператором по обращению с ТКО „Центр коммунального сервиса“ с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновные лица. С 24 декабря 2023 года ООО „ЦКС“ нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО», — сообщили в пресс-службе. Власти отметили, в Челябинске не исполняются условия договора на оказание услуг по обращению с отходами, не соблюдается график вывоза мусора на территории города. А между тем на территории челябинского кластера действует соглашение, заключенное минэкологии Челябинской области с ООО «ЦКС», которым предусмотрена организация деятельности по обращению с ТКО. При этом мэрия Челябинска, как орган местного самоуправления, не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. 31 декабря аналогичные обращения уже были направлены в прокуратуру города Челябинска и Государственную жилищную инспекцию. В самом ЦКС накануне заявили, что работа по вывозу мусора не останавливается ни на минуту. Утром, 5 января, на маршруты вышло 40 мусоровозов. Они продолжают обслуживать контейнерные площадки строго по графику. Однако неубранный снег и припаркованные возле контейнерных площадок машины зачастую мешают коммунальщикам. Мусорный коллапс в Челябинске случился после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска требует привлечь к ответственности коммунальные службы в связи с невывозом ТКО. Регоператор нарушает условия соглашения по вывозу мусора с 24 декабря, сообщили 5 января в мэрии. «Администрация Челябинска сегодня, 5 января, обратилась в прокуратуру Челябинской области, правительство региона, Управление Федеральной антимонопольной службы, а также в полицию и прокуратуру города по факту ненадлежащего исполнения своих контрактных обязательств по вывозу мусора региональным оператором по обращению с ТКО „Центр коммунального сервиса“ с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновные лица. С 24 декабря 2023 года ООО „ЦКС“ нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО», — сообщили в пресс-службе. Власти отметили, в Челябинске не исполняются условия договора на оказание услуг по обращению с отходами, не соблюдается график вывоза мусора на территории города. А между тем на территории челябинского кластера действует соглашение, заключенное минэкологии Челябинской области с ООО «ЦКС», которым предусмотрена организация деятельности по обращению с ТКО. При этом мэрия Челябинска, как орган местного самоуправления, не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. 31 декабря аналогичные обращения уже были направлены в прокуратуру города Челябинска и Государственную жилищную инспекцию. В самом ЦКС накануне заявили, что работа по вывозу мусора не останавливается ни на минуту. Утром, 5 января, на маршруты вышло 40 мусоровозов. Они продолжают обслуживать контейнерные площадки строго по графику. Однако неубранный снег и припаркованные возле контейнерных площадок машины зачастую мешают коммунальщикам. Мусорный коллапс в Челябинске случился после сильнейших снегопадов. В конце прошлого года за два дня в регионе выпало 1,5-2 месячных нормы осадков.