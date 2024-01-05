05 января 2024

Чемпион UFC Макгрегор объявил о возвращении спустя два года затишья

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Конор Макгрегор объявил дату своего следующего боя Фото:

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор спустя два года затишья объявил о грядущем бое 29 июня в Лас-Вегасе. Его противником станет американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер.

«Объявляю вам о величайшем возвращении, которое запланировано на 29 июня в Лас-Вегасе, а также своего соперника, им станет Майкл Чендлер», — сказал Макгрегор в видео после поздравлений с Новым годом, передает Sport24. Он добавил, что бой пройдет в среднем весе.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор спустя два года затишья объявил о грядущем бое 29 июня в Лас-Вегасе. Его противником станет американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер. «Объявляю вам о величайшем возвращении, которое запланировано на 29 июня в Лас-Вегасе, а также своего соперника, им станет Майкл Чендлер», — сказал Макгрегор в видео после поздравлений с Новым годом, передает Sport24. Он добавил, что бой пройдет в среднем весе. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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