Чемпион UFC Макгрегор объявил о возвращении спустя два года затишья

05 января 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Конор Макгрегор объявил дату своего следующего боя Фото: AP/TASS Ирландский боец UFC Конор Макгрегор спустя два года затишья объявил о грядущем бое 29 июня в Лас-Вегасе. Его противником станет американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер. «Объявляю вам о величайшем возвращении, которое запланировано на 29 июня в Лас-Вегасе, а также своего соперника, им станет Майкл Чендлер», — сказал Макгрегор в видео после поздравлений с Новым годом, передает Sport24 . Он добавил, что бой пройдет в среднем весе. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор спустя два года затишья объявил о грядущем бое 29 июня в Лас-Вегасе. Его противником станет американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер. «Объявляю вам о величайшем возвращении, которое запланировано на 29 июня в Лас-Вегасе, а также своего соперника, им станет Майкл Чендлер», — сказал Макгрегор в видео после поздравлений с Новым годом, передает Sport24. Он добавил, что бой пройдет в среднем весе. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.