Конор Макгрегор после двух лет затишья анонсировал три боя

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья. Последний поединок был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье.
«Я вернусь в декабре [2023 года] и подерусь с бойцом Майклом Чендлером. Я обязан это сделать, ведь я играл с ним», — заявил Конор Макгрегор, его слова приводит Sport.24. Следующий поединок будет с бойцом Джастином Гейджи. Макгрегор планирует сразиться с ним за «пояс самого опасного ублюдка». После этого будет бой с Нейтом Диазом.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. Большую часть из них он выиграл. На его счету 22 победы. Последний поединок с Порье он проиграл.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья. Последний поединок был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. «Я вернусь в декабре [2023 года] и подерусь с бойцом Майклом Чендлером. Я обязан это сделать, ведь я играл с ним», — заявил Конор Макгрегор, его слова приводит Sport.24. Следующий поединок будет с бойцом Джастином Гейджи. Макгрегор планирует сразиться с ним за «пояс самого опасного ублюдка». После этого будет бой с Нейтом Диазом. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. Большую часть из них он выиграл. На его счету 22 победы. Последний поединок с Порье он проиграл.