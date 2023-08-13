Конор Макгрегор после двух лет затишья анонсировал три боя

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Конор Макгрегор решил вернуться в октагон Фото:

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья. Последний поединок был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье.

«Я вернусь в декабре [2023 года] и подерусь с бойцом Майклом Чендлером. Я обязан это сделать, ведь я играл с ним», — заявил Конор Макгрегор, его слова приводит Sport.24. Следующий поединок будет с бойцом Джастином Гейджи. Макгрегор планирует сразиться с ним за «пояс самого опасного ублюдка». После этого будет бой с Нейтом Диазом.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. Большую часть из них он выиграл. На его счету 22 победы. Последний поединок с Порье он проиграл.

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья. Последний поединок был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. «Я вернусь в декабре [2023 года] и подерусь с бойцом Майклом Чендлером. Я обязан это сделать, ведь я играл с ним», — заявил Конор Макгрегор, его слова приводит Sport.24. Следующий поединок будет с бойцом Джастином Гейджи. Макгрегор планирует сразиться с ним за «пояс самого опасного ублюдка». После этого будет бой с Нейтом Диазом. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. Большую часть из них он выиграл. На его счету 22 победы. Последний поединок с Порье он проиграл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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