05 января 2024

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

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Новогодняя иллюминация в городе. Челябинск, улица кирова, новогодняя иллюминация
Жителей Белгорода попросили покинуть открытые участки улицы Фото:
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В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», — написал Гладков в telegram-канале.

Вооруженные силы Украины 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Губернатор Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито десять воздушных целей на подлете к городу. Сообщали о двух пострадавших.

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В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков. «Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», — написал Гладков в telegram-канале. Вооруженные силы Украины 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Губернатор Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито десять воздушных целей на подлете к городу. Сообщали о двух пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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