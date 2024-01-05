В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

06 января 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Жителей Белгорода попросили покинуть открытые участки улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков. «Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», — написал Гладков в telegram-канале. Вооруженные силы Украины 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Губернатор Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито десять воздушных целей на подлете к городу. Сообщали о двух пострадавших.

В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков. «Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», — написал Гладков в telegram-канале. Вооруженные силы Украины 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Губернатор Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито десять воздушных целей на подлете к городу. Сообщали о двух пострадавших.