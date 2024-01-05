В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.
«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала „ракетная опасность“ спуститесь в укрытия», —
Вооруженные силы Украины 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Губернатор Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Было сбито десять воздушных целей на подлете к городу. Сообщали о двух пострадавших.
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