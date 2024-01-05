Палочник был запакован в зелень
Жительнице Чусового (Пермский край) Анне Муратовой в запакованном укропе от известного производителя попался живой палочник. Пермячка пояснила URA.RU, что покупка была оформлена через доставку от «Пятерочки».
«Обнаружен палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер „Пятерочки“. Покупка была оформлена 5 января», — рассказала собеседница агентства.
Муратовы обратились в службу поддержки магазина. Им вернули деньги за укроп и дали купон на 100 рублей в качестве извинений. Люди пожалели насекомое и не стали его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов, теперь он полноценный член семьи.
Эти насекомые имеют сходство с палочками или листьями, от чего и произошло их название
Палочнику соорудили дом из продуктового контейнера
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