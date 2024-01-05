05 января 2024
04 января 2024

Курьер «Пятерочки» доставил пермячке вместе с пачкой укропа большое насекомое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь, торговля, продавец, петрушка, рынок, зелень
Палочник был запакован в зелень Фото:

Жительнице Чусового (Пермский край) Анне Муратовой в запакованном укропе от известного производителя попался живой палочник. Пермячка пояснила URA.RU, что покупка была оформлена через доставку от «Пятерочки».

«Обнаружен палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер „Пятерочки“. Покупка была оформлена 5 января», — рассказала собеседница агентства.

Муратовы обратились в службу поддержки магазина. Им вернули деньги за укроп и дали купон на 100 рублей в качестве извинений. Люди пожалели насекомое и не стали его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов, теперь он полноценный член семьи.

Эти насекомые имеют сходство с палочками или листьями, от чего и произошло их название
Эти насекомые имеют сходство с палочками или листьями, от чего и произошло их название
Фото:
Палочнику соорудили дом из продуктового контейнера
Палочнику соорудили дом из продуктового контейнера
Фото:

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Жительнице Чусового (Пермский край) Анне Муратовой в запакованном укропе от известного производителя попался живой палочник. Пермячка пояснила URA.RU, что покупка была оформлена через доставку от «Пятерочки». «Обнаружен палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер „Пятерочки“. Покупка была оформлена 5 января», — рассказала собеседница агентства. Муратовы обратились в службу поддержки магазина. Им вернули деньги за укроп и дали купон на 100 рублей в качестве извинений. Люди пожалели насекомое и не стали его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов, теперь он полноценный член семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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