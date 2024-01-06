Российская актриса развелась с мужем и потеряла друзей из-за поддержки СВО. Видео

Актриса Горбачева заявила, что от нее отвернулись друзья из-за поддержки СВО

06 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Ирина Горбачева развелась с мужем из-за поддержки своей страны Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Российская актриса, уроженка Мариуполя Ирина Горбачева заявила, что от нее отвернулись почти все друзья и распался брак. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Мадонне Мур. «Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — сказала Ирина Горбачева. Она уточнила, что люди, которые перестали с ней общаться — ранее осудили проведение спецоперации на Украине. Кроме того, актриса заявила, что из-за поддержки своей страны она развелась с мужем-певцом, экс-солистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы «Агонь» Антоном Савлеповым. После этого интервьюер задал вопрос о том, что выберет Горбачева: игнорировать происходящее и отмалчиваться или открыто сказать о поддержке своей страны. Тогда актриса дала понять, что выберет второй вариант. Ирина Горбачева является российской актрисой театра, кино и дубляжа, а также блогер и музыкант. У артистки есть несколько кино- и театральных наград, в том числе «Золотая маска» (2016), «Ника» (2018) и «Золотой орел» (2018, 2021). Широкую известность она получила после сериала «Чики» и фильма «Аритмия».

Российская актриса, уроженка Мариуполя Ирина Горбачева заявила, что от нее отвернулись почти все друзья и распался брак. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Мадонне Мур. «Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — сказала Ирина Горбачева. Она уточнила, что люди, которые перестали с ней общаться — ранее осудили проведение спецоперации на Украине. Кроме того, актриса заявила, что из-за поддержки своей страны она развелась с мужем-певцом, экс-солистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы «Агонь» Антоном Савлеповым. После этого интервьюер задал вопрос о том, что выберет Горбачева: игнорировать происходящее и отмалчиваться или открыто сказать о поддержке своей страны. Тогда актриса дала понять, что выберет второй вариант. Ирина Горбачева является российской актрисой театра, кино и дубляжа, а также блогер и музыкант. У артистки есть несколько кино- и театральных наград, в том числе «Золотая маска» (2016), «Ника» (2018) и «Золотой орел» (2018, 2021). Широкую известность она получила после сериала «Чики» и фильма «Аритмия».