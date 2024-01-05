На курганских трассах сняли ограничения на движение транспорта

Ограничения сняты на движение всех видов транспорта
Все ранее введенные ограничения на курганских трассах сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Возобновлено движение пассажирского транспорта, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на трассах „Подъезд к г. Ишим“ и Екатеринбург-Шадринск-Курган. Движение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Также на трассе «Подъезд к г. Ишим» установлены знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют быть предельно внимательными при управлении автомобилем и соблюдать требования дорожных знаков.
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