05 января 2024

На курганских трассах сняли ограничения на движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения сняты на движение всех видов транспорта Фото:

Все ранее введенные ограничения на курганских трассах сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Возобновлено движение пассажирского транспорта, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на трассах „Подъезд к г. Ишим“ и Екатеринбург-Шадринск-Курган. Движение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Также на трассе «Подъезд к г. Ишим» установлены знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют быть предельно внимательными при управлении автомобилем и соблюдать требования дорожных знаков.

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Все ранее введенные ограничения на курганских трассах сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Возобновлено движение пассажирского транспорта, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на трассах „Подъезд к г. Ишим“ и Екатеринбург-Шадринск-Курган. Движение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также на трассе «Подъезд к г. Ишим» установлены знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют быть предельно внимательными при управлении автомобилем и соблюдать требования дорожных знаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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