Патриарх Кирилл: Россия — опора православия в мире

07 января 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

По словам патриарха Кирилла, Россия набрала духовную силу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия является опорой православия во всем мире. У государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. Об этом сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Россия, действительно, набрала силы — и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. <…> Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире», — заявил патриарх в интервью телеканалу « Россия 1». Он отметил, что на данный момент у народа и страны есть потенциал по отражению посягательств на свою родину. Патриарх также добавил, что православная церковь находится в центре жизни людей, а не только играет культурную роль. На литургии люди молятся за мир, победу и прекращение военных действий. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что вера помогает человеку без уныния и страха преодолевать трудности. Заявил он об этом во время проведения литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, если с людьми пребывает Бог, то на их стороне победа и правда, передает телеканал 360.

Россия является опорой православия во всем мире. У государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. Об этом сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Россия, действительно, набрала силы — и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. <…> Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире», — заявил патриарх в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что на данный момент у народа и страны есть потенциал по отражению посягательств на свою родину. Патриарх также добавил, что православная церковь находится в центре жизни людей, а не только играет культурную роль. На литургии люди молятся за мир, победу и прекращение военных действий. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что вера помогает человеку без уныния и страха преодолевать трудности. Заявил он об этом во время проведения литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, если с людьми пребывает Бог, то на их стороне победа и правда, передает телеканал 360.