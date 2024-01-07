Патриарх Кирилл: Россия — опора православия в мире

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
По словам патриарха Кирилла, Россия набрала духовную силу Фото:

Россия является опорой православия во всем мире. У государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. Об этом сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Россия, действительно, набрала силы — и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. <…> Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире», — заявил патриарх в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что на данный момент у народа и страны есть потенциал по отражению посягательств на свою родину.

Патриарх также добавил, что православная церковь находится в центре жизни людей, а не только играет культурную роль. На литургии люди молятся за мир, победу и прекращение военных действий.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что вера помогает человеку без уныния и страха преодолевать трудности. Заявил он об этом во время проведения литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, если с людьми пребывает Бог, то на их стороне победа и правда, передает телеканал 360.

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Россия является опорой православия во всем мире. У государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. Об этом сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Россия, действительно, набрала силы — и материальные, и интеллектуальные, и научные, и военные. <…> Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опорой православия во всем мире», — заявил патриарх в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что на данный момент у народа и страны есть потенциал по отражению посягательств на свою родину. Патриарх также добавил, что православная церковь находится в центре жизни людей, а не только играет культурную роль. На литургии люди молятся за мир, победу и прекращение военных действий. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что вера помогает человеку без уныния и страха преодолевать трудности. Заявил он об этом во время проведения литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, если с людьми пребывает Бог, то на их стороне победа и правда, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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