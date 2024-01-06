В зоне СВО погиб 55-летний отец троих детей из Пермского края Евгений Семушев

07 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

В зону СВО боец уехал по контракту в ноябре 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Юсьвинском округе Пермского края простятся с 55-летним местным жителем Евгением Семушевым, который погиб в зоне проведения спецоперации. Дома у него остались трое детей, сообщила пресс-служба администрации территории. «При выполнении задач в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины 22 декабря 2023 года погиб рядовой Евгений Семушев. Он был любящим мужем, отцом троих детей и дедушкой. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Боец родился 29 декабря 1968 года. Семушев учился в Доеговской восьмилетней школе. Затем поступил в юсьвинское СПТУ. С 1988 по 1990 служил в армии. В дальнейшем работал в леспромхозе Тюменской области. С 1999 года — в СПК «Дружба». Прощание с военнослужащим пройдет 8 января в селе Доег в спортивном зале местной школы. Церемония начнется в 11:00. В 13:00 будет проведен траурный митинг. Прикамский военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации Фото: группа VK администрации Юсьвинского округа, https://vk.com/public174642700

В Юсьвинском округе Пермского края простятся с 55-летним местным жителем Евгением Семушевым, который погиб в зоне проведения спецоперации. Дома у него остались трое детей, сообщила пресс-служба администрации территории. «При выполнении задач в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины 22 декабря 2023 года погиб рядовой Евгений Семушев. Он был любящим мужем, отцом троих детей и дедушкой. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Боец родился 29 декабря 1968 года. Семушев учился в Доеговской восьмилетней школе. Затем поступил в юсьвинское СПТУ. С 1988 по 1990 служил в армии. В дальнейшем работал в леспромхозе Тюменской области. С 1999 года — в СПК «Дружба». Прощание с военнослужащим пройдет 8 января в селе Доег в спортивном зале местной школы. Церемония начнется в 11:00. В 13:00 будет проведен траурный митинг.