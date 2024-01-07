07 января 2024

Названо число домов в Подольске, остающихся без отопления

В подмосковном Подольске без тепла остаются более 40 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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К теплу подключены уже 90% жилых строений в Климовске Фото:

В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остаются без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вчера здесь запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. К теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам губернатор Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках осложняет замерзшая трасса. Ее пришлось демонтировать и прокладывать заново.

Прорыв на теплотрассе в подмосковном Подольске произошел 4 января. В этот день температура воздуха на улице достигала 20-ти градусов мороза. Отопление было отключено в 173 жилых домах микрорайона Климовск. Аварию удалось устранить только утром 5 января. К вечеру тепло начало возвращаться в первые 20 домов. Возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Прорыв теплотрассы произошел из-за неправильной эксплуатации котельной. Проводятся обыски и допросы для выяснения причин аварии.

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В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск более 40 многоквартирных домов остаются без тепла из-за аварии, которая произошла еще 4 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «Вчера здесь запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. К теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам губернатор Московской области Андрея Воробьева, работы по восстановлению на некоторых участках осложняет замерзшая трасса. Ее пришлось демонтировать и прокладывать заново. Прорыв на теплотрассе в подмосковном Подольске произошел 4 января. В этот день температура воздуха на улице достигала 20-ти градусов мороза. Отопление было отключено в 173 жилых домах микрорайона Климовск. Аварию удалось устранить только утром 5 января. К вечеру тепло начало возвращаться в первые 20 домов. Возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Прорыв теплотрассы произошел из-за неправильной эксплуатации котельной. Проводятся обыски и допросы для выяснения причин аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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