Что известно об аварии в Подольске, где 150 тысяч человек остались без тепла в морозы

Прорыв на теплотрассе произошел 5 января
В результате прорыва на теплотрассе в подмосковном Подольске 5 января без отопления остались около 21 тысячи человек. Через два дня глава региона Андрей Воробьев объявил о запуске второго котла, который позволит пустить тепло во все неотапливаемые дома. URA.RU подробно рассказывает об этом происшествии.
- Прорыв на теплотрассе произошел 5 января. Температура на улице достигала 20-ти градусов мороза.
- Отопление было отключено в 173 жилых домах микрорайона Климовск, где температура в квартирах опустилась до 13-15 градусов. Аварию удалось устранить только утром 5 января.
- К вечеру 5 января стало известно, что тепло начало возвращаться в первые 20 домов из 173. Также был запущен котел котельной Климовского патронного завода. Сообщалось, что отопление вернется во все пострадавшие дома в течение суток.
- В результате аварии без отопления остались примерно 150 тысяч жителей. Планируется, что в течение дня 7 января тепло будет подано. Восстановлением теплоснабжения заняты около 150 энергетиков.
- Андрей Воробьев объявил о запуске второго котла, что позволить обогреть все неотапливаемые дома. Кроме того, были установлены тепловые пушки и обогреватели в домах.
- В Подольске возбуждено уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Прорыв теплотрассы произошел из-за неправильной эксплуатации котельной. Проводятся обыски и допросы для выяснения причин аварии.
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