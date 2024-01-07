Происшествия Пожары В ХМАО участились случаи возгорания автомобилей 08 января 2024 в 05:40 Размер текста - 17 + В ХМАО 7 января загорелось три автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО участились случаи возгорания автомобилей: за день 7 января произошли возгорания трех транспортных средств в Когалыме, Сургуте, и Лангепасе (ХМАО). Об этом сообщает МЧС России по ХМАО. «Возгорание автомобиля на улице Мира в городе Когалым. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Энергетик-7“ в городе Сургуте. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Лада“ в городе Лангепас», — указано на официальном сайте ведомства. О пострадавших МЧС не сообщает. Возможной причиной возгорания могут быть низкие температуры воздуха. Точные причины устанавливается органами дознания МЧС России. В городах ХМАО с 8 по 14 января ожидается обильный снегопад. Температура воздуха в городах 8 января будет от -17 до -26 градусов. В ХМАО участились случаи возгорания автомобилей: за день 7 января произошли возгорания трех транспортных средств в Когалыме, Сургуте, и Лангепасе (ХМАО). Об этом сообщает МЧС России по ХМАО. «Возгорание автомобиля на улице Мира в городе Когалым. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Энергетик-7“ в городе Сургуте. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Лада“ в городе Лангепас», — указано на официальном сайте ведомства. О пострадавших МЧС не сообщает. Возможной причиной возгорания могут быть низкие температуры воздуха. Точные причины устанавливается органами дознания МЧС России. В городах ХМАО с 8 по 14 января ожидается обильный снегопад. Температура воздуха в городах 8 января будет от -17 до -26 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям