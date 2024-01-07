В ХМАО участились случаи возгорания автомобилей: за день 7 января произошли возгорания трех транспортных средств в Когалыме, Сургуте, и Лангепасе (ХМАО). Об этом сообщает МЧС России по ХМАО.
«Возгорание автомобиля на улице Мира в городе Когалым. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Энергетик-7“ в городе Сургуте. <…> Возгорание автомобиля в ГСК „Лада“ в городе Лангепас», — указано на официальном сайте ведомства.
О пострадавших МЧС не сообщает. Возможной причиной возгорания могут быть низкие температуры воздуха. Точные причины устанавливается органами дознания МЧС России.
В городах ХМАО с 8 по 14 января ожидается обильный снегопад. Температура воздуха в городах 8 января будет от -17 до -26 градусов.
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