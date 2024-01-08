Депутат Бессараб напомнила об увеличении ряда выплат

Депутат Бессараб: большинство социальных выплат с 1 февраля будут увеличены

08 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

С 1 февраля будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство социальных выплат и пособий будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тысяча рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она добавила, что будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. По словам Бессараб, пособие по беременности и родам увеличится до 564 тысяч рублей, пособие по временной нетрудоспособности — до 122 тысяч 800 рублей. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице, напомнила она. Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей, а также проиндексируют зарплаты, добавят новые выплаты и увеличат размер старых. URA.RU приводило сбойку со всеми новыми видами поддержки государства.

Большинство социальных выплат и пособий будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тысяча рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она добавила, что будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. По словам Бессараб, пособие по беременности и родам увеличится до 564 тысяч рублей, пособие по временной нетрудоспособности — до 122 тысяч 800 рублей. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице, напомнила она. Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей, а также проиндексируют зарплаты, добавят новые выплаты и увеличат размер старых. URA.RU приводило сбойку со всеми новыми видами поддержки государства.