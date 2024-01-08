Депутат Бессараб напомнила об увеличении ряда выплат

Депутат Бессараб: большинство социальных выплат с 1 февраля будут увеличены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мфц, многофункциональный центр
С 1 февраля будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии Фото:

Большинство социальных выплат и пособий будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тысяча рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она добавила, что будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии.

По словам Бессараб, пособие по беременности и родам увеличится до 564 тысяч рублей, пособие по временной нетрудоспособности — до 122 тысяч 800 рублей. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице, напомнила она.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей, а также проиндексируют зарплаты, добавят новые выплаты и увеличат размер старых. URA.RU приводило сбойку со всеми новыми видами поддержки государства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство социальных выплат и пособий будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тысяча рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она добавила, что будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. По словам Бессараб, пособие по беременности и родам увеличится до 564 тысяч рублей, пособие по временной нетрудоспособности — до 122 тысяч 800 рублей. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице, напомнила она. Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей, а также проиндексируют зарплаты, добавят новые выплаты и увеличат размер старых. URA.RU приводило сбойку со всеми новыми видами поддержки государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...