07 января 2024
06 января 2024

Юлия Савичева спела дуэтом с Лепсом. Видео

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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Премьера новой песни Савичевой и Лепса состоялась 7 января Фото:

Певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января. Савичева поблагодарила Лепса за фееричное предложение о дуэте в своем telegram-канале.

«Сбылась моя давняя мечта! Григорий, спасибо за это фееричное предложение о дуэте! Всех со светлым праздником Рождества! Берегите друг друга!», — написала Савичева в своем telegram-канале. Автор музыки и слов — Геннадий Дудин.

Ранее Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, анонсировала дуэт с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов). Она уточнила, что премьера выйдет на Новый год на телеканале НТВ.

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Певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января. Савичева поблагодарила Лепса за фееричное предложение о дуэте в своем telegram-канале. «Сбылась моя давняя мечта! Григорий, спасибо за это фееричное предложение о дуэте! Всех со светлым праздником Рождества! Берегите друг друга!», — написала Савичева в своем telegram-канале. Автор музыки и слов — Геннадий Дудин. Ранее Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, анонсировала дуэт с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов). Она уточнила, что премьера выйдет на Новый год на телеканале НТВ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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