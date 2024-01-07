Певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января. Савичева поблагодарила Лепса за фееричное предложение о дуэте в своем telegram-канале.
«Сбылась моя давняя мечта! Григорий, спасибо за это фееричное предложение о дуэте! Всех со светлым праздником Рождества! Берегите друг друга!», — написала Савичева в своем telegram-канале. Автор музыки и слов — Геннадий Дудин.
Ранее Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, анонсировала дуэт с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов). Она уточнила, что премьера выйдет на Новый год на телеканале НТВ.
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