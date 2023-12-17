Савичева анонсировала новогодний дуэт с певцом Хабибом

Юлия Савичева рассказала, что выступит с Хабибом в новогоднем шоу
Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выступит в дуэте с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов) на Новый год. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.
«Ребята, привет! Я только что отвыступала с Хабибом. У нас с ним будет дуэт на новый год на НТВ», — сообщила Савичева.
Ранее она рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». По ее словам, такие песни более глубокие и эмоциональные, поэтому на них нужно больше затрат.
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