Савичева анонсировала новогодний дуэт с певцом Хабибом

18 декабря 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева рассказала, что выступит с Хабибом в новогоднем шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выступит в дуэте с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов) на Новый год. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Ребята, привет! Я только что отвыступала с Хабибом. У нас с ним будет дуэт на новый год на НТВ», — сообщила Савичева. Ранее она рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». По ее словам, такие песни более глубокие и эмоциональные, поэтому на них нужно больше затрат.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выступит в дуэте с музыкантом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов) на Новый год. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Ребята, привет! Я только что отвыступала с Хабибом. У нас с ним будет дуэт на новый год на НТВ», — сообщила Савичева. Ранее она рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». По ее словам, такие песни более глубокие и эмоциональные, поэтому на них нужно больше затрат.