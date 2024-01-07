Транспортная прокуратура ЯНАО выявила более 500 преступлений в 2023 году

Транспортная прокуратура: в ЯНАО за год наказаны 120 госслужащих

08 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

По итогам 2023 года в ЯНАО выявлено более 500 нарушений закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году сотрудники транспортной прокуратуры Ямало-Ненецкого района выявили более 500 нарушений закона. При этом наказано около 120 должностных лиц и возбуждено три уголовных дела. Информацию об этом размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В Ямало-Ненецком транспортном районе подведены итоги надзорной деятельности прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в 2023 году. <…> Транспортной прокуратурой выявлено более пятисот нарушений закона, в целях устранения которых опротестовано более сорок правовых актов, семьдесят исковых заявлений направлено в суды, внесено более девяти десятков представлений об устранении нарушений законов, в дисциплинарном порядке наказано пятьдесят девять должностных лиц, в административном — свыше шестидесяти, по материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела», — сообщается в публикации надзорного ведомства. Кроме того, сотрудники транспортной прокуратуры направили 16 судебных исков к собственникам затонувшего водного транспорта. Таким образом владельцев обяжут поднять со дна и утилизировать свое имущество. Ранее URA.RU писало о том, что в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортная прокуратура района проводит проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году сотрудники транспортной прокуратуры Ямало-Ненецкого района выявили более 500 нарушений закона. При этом наказано около 120 должностных лиц и возбуждено три уголовных дела. Информацию об этом размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В Ямало-Ненецком транспортном районе подведены итоги надзорной деятельности прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в 2023 году. <…> Транспортной прокуратурой выявлено более пятисот нарушений закона, в целях устранения которых опротестовано более сорок правовых актов, семьдесят исковых заявлений направлено в суды, внесено более девяти десятков представлений об устранении нарушений законов, в дисциплинарном порядке наказано пятьдесят девять должностных лиц, в административном — свыше шестидесяти, по материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела», — сообщается в публикации надзорного ведомства. Кроме того, сотрудники транспортной прокуратуры направили 16 судебных исков к собственникам затонувшего водного транспорта. Таким образом владельцев обяжут поднять со дна и утилизировать свое имущество. Ранее URA.RU писало о том, что в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортная прокуратура района проводит проверку.