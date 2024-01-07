07 января 2024
06 января 2024

В Челябинской области на М-5 столкнулись шесть автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, реанимобиль, силовики, трасса, патруль, м5, неотложка, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога, скорая помощь
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 8 января произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

«8 января на 1552 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и автомобилем Skoda. После столкновения автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным ведомства, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии организовано реверсивное движение.

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В Ашинском районе Челябинской области 8 января произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону. «8 января на 1552 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и автомобилем Skoda. После столкновения автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным ведомства, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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