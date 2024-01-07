В Ашинском районе Челябинской области 8 января произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.
«8 января на 1552 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и автомобилем Skoda. После столкновения автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным ведомства, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии организовано реверсивное движение.
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