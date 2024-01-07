Происшествия ДТП В Челябинской области на М-5 столкнулись шесть автомобилей. Видео 08 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + По предварительным данным, люди в аварии не пострадали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 8 января произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону. «8 января на 1552 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и автомобилем Skoda. После столкновения автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным ведомства, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии организовано реверсивное движение. В Ашинском районе Челябинской области 8 января произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону. «8 января на 1552 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и автомобилем Skoda. После столкновения автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Focus», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным ведомства, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии организовано реверсивное движение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям