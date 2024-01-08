NYT: российские дроны вынуждают украинских солдат ходить пешком

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, беспилотник, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики,  дрон
Солдатам ВСУ приходится жить в подвалах, чтобы скрыться от ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Им также приходится жить в подвалах, чтобы не стать целью беспилотников. Об этом сообщает The New York Times.

«Последней угрозой является использование Россией дронов-камикадзе FPV, что вынудило украинских солдат в основном бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком», — пишет газета, ссылаясь на слова военных ВСУ. Отмечается, что украинские военные прячутся из поля зрения ВС РФ и живут в подвалах.

Коммерческий дрон FPV стал новейшим оружием в армии России. Скорость его полета можно сравнить со скоростью автомобиля. Он также разносит большое количество взрывчатки, направляясь к солдатам ВСУ, которые сидят в бункерах. По словам украинских военных, ВС РФ в последнее врем наводнили линию фронта дронами. Это привело летальному эффекту.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон российской армии уничтожил украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он был расположен в часовне разрушенного храма. Новая тактика по применению FPV-дронов помогает ВС РФ без потерь занимать позиции, которые обороняли ВСУ.

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ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Им также приходится жить в подвалах, чтобы не стать целью беспилотников. Об этом сообщает The New York Times. «Последней угрозой является использование Россией дронов-камикадзе FPV, что вынудило украинских солдат в основном бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком», — пишет газета, ссылаясь на слова военных ВСУ. Отмечается, что украинские военные прячутся из поля зрения ВС РФ и живут в подвалах. Коммерческий дрон FPV стал новейшим оружием в армии России. Скорость его полета можно сравнить со скоростью автомобиля. Он также разносит большое количество взрывчатки, направляясь к солдатам ВСУ, которые сидят в бункерах. По словам украинских военных, ВС РФ в последнее врем наводнили линию фронта дронами. Это привело летальному эффекту. Ранее сообщалось, что FPV-дрон российской армии уничтожил украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он был расположен в часовне разрушенного храма. Новая тактика по применению FPV-дронов помогает ВС РФ без потерь занимать позиции, которые обороняли ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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