NYT: российские дроны вынуждают украинских солдат ходить пешком

ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Им также приходится жить в подвалах, чтобы не стать целью беспилотников. Об этом сообщает The New York Times.
«Последней угрозой является использование Россией дронов-камикадзе FPV, что вынудило украинских солдат в основном бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком», — пишет газета, ссылаясь на слова военных ВСУ. Отмечается, что украинские военные прячутся из поля зрения ВС РФ и живут в подвалах.
Коммерческий дрон FPV стал новейшим оружием в армии России. Скорость его полета можно сравнить со скоростью автомобиля. Он также разносит большое количество взрывчатки, направляясь к солдатам ВСУ, которые сидят в бункерах. По словам украинских военных, ВС РФ в последнее врем наводнили линию фронта дронами. Это привело летальному эффекту.
ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Им также приходится жить в подвалах, чтобы не стать целью беспилотников. Об этом сообщает The New York Times. «Последней угрозой является использование Россией дронов-камикадзе FPV, что вынудило украинских солдат в основном бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком», — пишет газета, ссылаясь на слова военных ВСУ. Отмечается, что украинские военные прячутся из поля зрения ВС РФ и живут в подвалах. Коммерческий дрон FPV стал новейшим оружием в армии России. Скорость его полета можно сравнить со скоростью автомобиля. Он также разносит большое количество взрывчатки, направляясь к солдатам ВСУ, которые сидят в бункерах. По словам украинских военных, ВС РФ в последнее врем наводнили линию фронта дронами. Это привело летальному эффекту. Ранее сообщалось, что FPV-дрон российской армии уничтожил украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он был расположен в часовне разрушенного храма. Новая тактика по применению FPV-дронов помогает ВС РФ без потерь занимать позиции, которые обороняли ВСУ.