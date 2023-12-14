Российский FPV-дрон поразил узел связи и РЭБ ВСУ в разрушенном храме

15 декабря 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Оператору БПЛА РФ о местоположении объектов ВСУ доложила разведка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации с помощью FPV-дрона был уничтожен украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были расположены в часовне разрушенного храма. Об этом рассказал оператор беспилотников группировки войск «Юг» ВС РФ. «Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически „залетел в форточку“ и уничтожил объект (узел связи и систему РЭБ — прим. URA.RU) противника», — пояснил военнослужащий в беседе с РИА Новости. Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. В начале ноября на запорожском направлении таким способом был уничтожен немецкий танк Leopard. Высокопоставленные украинские военные отмечали, что на данный момент Россия выигрывает войну дронов.

В зоне проведения спецоперации с помощью FPV-дрона был уничтожен украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были расположены в часовне разрушенного храма. Об этом рассказал оператор беспилотников группировки войск «Юг» ВС РФ. «Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически „залетел в форточку“ и уничтожил объект (узел связи и систему РЭБ — прим. URA.RU) противника», — пояснил военнослужащий в беседе с РИА Новости. Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. В начале ноября на запорожском направлении таким способом был уничтожен немецкий танк Leopard. Высокопоставленные украинские военные отмечали, что на данный момент Россия выигрывает войну дронов.