14 декабря 2023

Российский FPV-дрон поразил узел связи и РЭБ ВСУ в разрушенном храме

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Оператору БПЛА РФ о местоположении объектов ВСУ доложила разведка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации с помощью FPV-дрона был уничтожен украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были расположены в часовне разрушенного храма. Об этом рассказал оператор беспилотников группировки войск «Юг» ВС РФ.

«Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически „залетел в форточку“ и уничтожил объект (узел связи и систему РЭБ — прим. URA.RU) противника», — пояснил военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. В начале ноября на запорожском направлении таким способом был уничтожен немецкий танк Leopard. Высокопоставленные украинские военные отмечали, что на данный момент Россия выигрывает войну дронов.

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В зоне проведения спецоперации с помощью FPV-дрона был уничтожен украинские узел связи и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были расположены в часовне разрушенного храма. Об этом рассказал оператор беспилотников группировки войск «Юг» ВС РФ. «Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели. Наш FPV-дрон практически „залетел в форточку“ и уничтожил объект (узел связи и систему РЭБ — прим. URA.RU) противника», — пояснил военнослужащий в беседе с РИА Новости. Новая тактика российских бойцов с применением FPV-дронов помогает без потерь противостоять превосходящим силам противника. В начале ноября на запорожском направлении таким способом был уничтожен немецкий танк Leopard. Высокопоставленные украинские военные отмечали, что на данный момент Россия выигрывает войну дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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