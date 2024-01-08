Трех пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 эвакуировали в Новгород. Фото

08 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Всего в ДТП пострадало 20 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU После трагедии на трассе М-11, где погибло четыре человека, авиация МЧС России доставила трех детей в Великий Новгород. В общей сложности пострадало 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород», — заявили в ведомстве . Уточняется, что пострадали 20 человек, из них четыре погибло. Среди них был один ребенок. Травмы получили 16 человек, из них пятеро оказались детьми. В МЧС России заявили, что людям оказывается необходимая помощь, работы на месте трагедии продолжаются. Также задействована помощь психологов ведомства. На трассе спасатели развернули пункты обогрева. В ликвидации последствий задействованы 27 единиц техники и 68 специалистов. На данный момент на месте ДТП остается около 60 большегрузов, которые не могут развернуться. Водители легковых авто перенаправлены на объезд по трассе М-10. Длина пробки на дороге составляет 1,5 километра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В рамках расследования дела будет установлена обслуживающая организация. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействиям лиц, которые допустили нарушения требований по содержанию дорог в период зимы, заявили в СК . Ранее сообщалось, что на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При этом погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Пробка достигала 30 километров в длину, движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». Следователи начали процессуальную проверку состояния трассы. Им предстоит выяснить причину ДТП. Фото: telegram-канал МЧС России Фото: telegram-канал МЧС России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После трагедии на трассе М-11, где погибло четыре человека, авиация МЧС России доставила трех детей в Великий Новгород. В общей сложности пострадало 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород», — заявили в ведомстве. Уточняется, что пострадали 20 человек, из них четыре погибло. Среди них был один ребенок. Травмы получили 16 человек, из них пятеро оказались детьми. В МЧС России заявили, что людям оказывается необходимая помощь, работы на месте трагедии продолжаются. Также задействована помощь психологов ведомства. На трассе спасатели развернули пункты обогрева. В ликвидации последствий задействованы 27 единиц техники и 68 специалистов. На данный момент на месте ДТП остается около 60 большегрузов, которые не могут развернуться. Водители легковых авто перенаправлены на объезд по трассе М-10. Длина пробки на дороге составляет 1,5 километра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В рамках расследования дела будет установлена обслуживающая организация. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействиям лиц, которые допустили нарушения требований по содержанию дорог в период зимы, заявили в СК. Ранее сообщалось, что на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При этом погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Пробка достигала 30 километров в длину, движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». Следователи начали процессуальную проверку состояния трассы. Им предстоит выяснить причину ДТП.