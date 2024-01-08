На трассе М-11 столкнулись 30 машин, погибли четверо. Видео

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При ДТП погибло 4 человека Фото:

В Новгородской области на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При ДТП погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщают в МВД России.

«На новгородском участке скоростной магистрали „Нева“ — на 526 км. произошло массовое столкновение автомобилей с участием около 30 машин», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, погибло четыре человека. Среди них был ребенок.

Отмечается, что пробка достигла длины в 30 километров. Некоторые водители выходят из своих машин и идут пешком. В сторону Москвы движение было перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». На месте столкновения работают МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины ДТП выясняются.

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В Новгородской области на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При ДТП погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщают в МВД России. «На новгородском участке скоростной магистрали „Нева“ — на 526 км. произошло массовое столкновение автомобилей с участием около 30 машин», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, погибло четыре человека. Среди них был ребенок. Отмечается, что пробка достигла длины в 30 километров. Некоторые водители выходят из своих машин и идут пешком. В сторону Москвы движение было перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». На месте столкновения работают МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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