На трассе М-11 столкнулись 30 машин, погибли четверо. Видео

08 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

При ДТП погибло 4 человека Фото: Илья Московец © URA.RU В Новгородской области на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При ДТП погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщают в МВД России. «На новгородском участке скоростной магистрали „Нева“ — на 526 км. произошло массовое столкновение автомобилей с участием около 30 машин», — заявили в ведомстве . По предварительным данным, погибло четыре человека. Среди них был ребенок. Отмечается, что пробка достигла длины в 30 километров. Некоторые водители выходят из своих машин и идут пешком. В сторону Москвы движение было перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». На месте столкновения работают МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины ДТП выясняются.

В Новгородской области на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При ДТП погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщают в МВД России. «На новгородском участке скоростной магистрали „Нева“ — на 526 км. произошло массовое столкновение автомобилей с участием около 30 машин», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, погибло четыре человека. Среди них был ребенок. Отмечается, что пробка достигла длины в 30 километров. Некоторые водители выходят из своих машин и идут пешком. В сторону Москвы движение было перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». На месте столкновения работают МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины ДТП выясняются.