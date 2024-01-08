В Новгородской области на скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. При ДТП погибло 4 человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщают в МВД России.
«На новгородском участке скоростной магистрали „Нева“ — на 526 км. произошло массовое столкновение автомобилей с участием около 30 машин», — заявили в
Отмечается, что пробка достигла длины в 30 километров. Некоторые водители выходят из своих машин и идут пешком. В сторону Москвы движение было перекрыто. Объезд организовали на 545 км с выездом на трассу ФАД М-10 «Россия». На месте столкновения работают МЧС, следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины ДТП выясняются.
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