СК проверяет состояние трассы М-11, где погибли 4 человека

В Новгородской области следователи выехали с процессуальной проверкой на скоростную трассу М-11 «Нева», где ранее из-за ухудшения погодных условий произошло столкновение 30 машин и погибло четыре человека. Предусмотрены признаки преступления по статье 238 уголовного кодекса РФ. Об этом сообщают в Следственном комитете России.
«СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — передает
Следователям предстоит выяснить причину происшествия. А также дать оценку действиям людей, которые были обязаны очистить скоростную трассу от снега. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. Погибло четыре человека, среди них был ребенок. Пробка достигла 30 километров, движение в сторону Москвы перекрыто.
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