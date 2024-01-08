СК проверяет состояние трассы М-11, где погибли 4 человека

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение Фото:

В Новгородской области следователи выехали с процессуальной проверкой на скоростную трассу М-11 «Нева», где ранее из-за ухудшения погодных условий произошло столкновение 30 машин и погибло четыре человека. Предусмотрены признаки преступления по статье 238 уголовного кодекса РФ. Об этом сообщают в Следственном комитете России.

«СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — передает СК. На место ДТП выехали следователи и криминалисты.

Следователям предстоит выяснить причину происшествия. А также дать оценку действиям людей, которые были обязаны очистить скоростную трассу от снега. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. Погибло четыре человека, среди них был ребенок. Пробка достигла 30 километров, движение в сторону Москвы перекрыто.

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В Новгородской области следователи выехали с процессуальной проверкой на скоростную трассу М-11 «Нева», где ранее из-за ухудшения погодных условий произошло столкновение 30 машин и погибло четыре человека. Предусмотрены признаки преступления по статье 238 уголовного кодекса РФ. Об этом сообщают в Следственном комитете России. «СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — передает СК. На место ДТП выехали следователи и криминалисты. Следователям предстоит выяснить причину происшествия. А также дать оценку действиям людей, которые были обязаны очистить скоростную трассу от снега. По результатам будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что скоростной трассе М-11 столкнулись 30 машин. Погибло четыре человека, среди них был ребенок. Пробка достигла 30 километров, движение в сторону Москвы перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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