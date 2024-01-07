07 января 2024

В Златоусте власти продлили запрет на движение трамваев из-за снега на рельсах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, снег, подъемник, авария, сошел с рельс, трамвай
Движение трамваев в сторону вокзала закрыто в Златоусте с субботы Фото:

В Златоусте (Челябинская область) по решению властей продлевается ограничение на движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Убирать снег с трамвайных путей коммунальщики начали еще 6 января.

«В связи со снежным переметом трамвайных путей, движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала пока не восстановлено. Мероприятия по очистке рельс продолжаются», — сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа в своем telegram-канале.

Для удобства пассажиров будет увеличено количество автобусов, следующих по маршрутам №15 и №14К. Как рассказали URA.RU местные жители, в Златоусте после обильных снегопадов снег не убран не только с рельсов, но и с некоторых лестниц и ларьков для торговли.

В Златоусте движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала из-за заснеженных рельсов было закрыто еще в субботу, 6 января. Сообщалось, что расчистку трамвайных путей проведут в субботу и воскресенье. В конце прошлого года по этой же причине трамваи несколько дней не ходили в Металлургический район и район железнодорожного вокзала. Люди с трудом добирались на работу, стоять на остановках им приходилось по 30-40 минут.

Снег в Златоусте не убирают и с некоторых лестниц
Снег в Златоусте не убирают и с некоторых лестниц
Торговые ларьки сломались от количества снега на них, который тоже никто не убирает
Торговые ларьки сломались от количества снега на них, который тоже никто не убирает

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) по решению властей продлевается ограничение на движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Убирать снег с трамвайных путей коммунальщики начали еще 6 января. «В связи со снежным переметом трамвайных путей, движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала пока не восстановлено. Мероприятия по очистке рельс продолжаются», — сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров будет увеличено количество автобусов, следующих по маршрутам №15 и №14К. Как рассказали URA.RU местные жители, в Златоусте после обильных снегопадов снег не убран не только с рельсов, но и с некоторых лестниц и ларьков для торговли. В Златоусте движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала из-за заснеженных рельсов было закрыто еще в субботу, 6 января. Сообщалось, что расчистку трамвайных путей проведут в субботу и воскресенье. В конце прошлого года по этой же причине трамваи несколько дней не ходили в Металлургический район и район железнодорожного вокзала. Люди с трудом добирались на работу, стоять на остановках им приходилось по 30-40 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...