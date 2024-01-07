Движение трамваев в сторону вокзала закрыто в Златоусте с субботы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) по решению властей продлевается ограничение на движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Убирать снег с трамвайных путей коммунальщики начали еще 6 января.

«В связи со снежным переметом трамвайных путей, движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала пока не восстановлено. Мероприятия по очистке рельс продолжаются», — сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа в своем telegram-канале.

Для удобства пассажиров будет увеличено количество автобусов, следующих по маршрутам №15 и №14К. Как рассказали URA.RU местные жители, в Златоусте после обильных снегопадов снег не убран не только с рельсов, но и с некоторых лестниц и ларьков для торговли.

В Златоусте движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала из-за заснеженных рельсов было закрыто еще в субботу, 6 января. Сообщалось, что расчистку трамвайных путей проведут в субботу и воскресенье. В конце прошлого года по этой же причине трамваи несколько дней не ходили в Металлургический район и район железнодорожного вокзала. Люди с трудом добирались на работу, стоять на остановках им приходилось по 30-40 минут.

Снег в Златоусте не убирают и с некоторых лестниц Фото предоставлено читателем URA.RU