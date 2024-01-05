05 января 2024

В челябинском городе власти отменили движение трамваев из-за заснеженных рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., трамвай
Расчистку трамвайных путей от 28-магазина в круговую проведут 6 января Фото:

В Златоусте (Челябинская область) власти закрыли движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала из-за заснеженных рельсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи со снежным переметом трамвайных путей движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала приостановлено. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа в своем telegram-канале.

Расчистку трамвайных путей от 28-магазина в круговую проведут сегодня. Также завтра, 7 января, аналогичные работы запланированы с 8:00 на участке от Петровского моста до 28-го магазина. Вместо отмененных трамваев власти Златоуста пообещали увеличить количество автобусов, следующих по маршруту №15.

В Златоусте из-за заметенных снегом рельсов в конце прошлого года трамваи не ходили в Металлургический район и район железнодорожного вокзала несколько дней. Люди с утра с трудом добирались на работу, стоять на остановках им приходилось по 30-40 минут. В ночь на 3 декабря жители Златоуста перекрыли пути с вилами в руках, когда путейцы чистили рельсы от снега. Люди опасались, что снег с линии прямиком уходит на их дома, которые засыплет.

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В Златоусте (Челябинская область) власти закрыли движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала из-за заснеженных рельсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В связи со снежным переметом трамвайных путей движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала приостановлено. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа в своем telegram-канале. Расчистку трамвайных путей от 28-магазина в круговую проведут сегодня. Также завтра, 7 января, аналогичные работы запланированы с 8:00 на участке от Петровского моста до 28-го магазина. Вместо отмененных трамваев власти Златоуста пообещали увеличить количество автобусов, следующих по маршруту №15. В Златоусте из-за заметенных снегом рельсов в конце прошлого года трамваи не ходили в Металлургический район и район железнодорожного вокзала несколько дней. Люди с утра с трудом добирались на работу, стоять на остановках им приходилось по 30-40 минут. В ночь на 3 декабря жители Златоуста перекрыли пути с вилами в руках, когда путейцы чистили рельсы от снега. Люди опасались, что снег с линии прямиком уходит на их дома, которые засыплет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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