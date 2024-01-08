08 января 2024
07 января 2024

Фирма курганского экс-депутата облдумы Семенова в три раза увеличила прибыль

В Кургане фирма «Аверс» в три раза увеличила прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
Курганская фирма «Аверс» резко увеличила прибыль Фото:

Фирма «Аверс», которой владеет бывший депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, в три раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.

«Чистая прибыль ООО „Аверс“ за 2021 год: 4 млн рублей. Прибыль компании за 2022 год — 13 млн 920 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

По данным СБИС, выручка компании «Аверс» за 2022 год достигла 20 млн рублей. Фирма занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью, а также строительством, торговлей и другими видами экономической деятельности.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аверс» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Фирма «Аверс», которой владеет бывший депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, в три раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая прибыль ООО „Аверс“ за 2021 год: 4 млн рублей. Прибыль компании за 2022 год — 13 млн 920 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, выручка компании «Аверс» за 2022 год достигла 20 млн рублей. Фирма занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью, а также строительством, торговлей и другими видами экономической деятельности. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аверс» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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