Фирма курганского экс-депутата облдумы Семенова в три раза увеличила прибыль

Фирма «Аверс», которой владеет бывший депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, в три раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.
«Чистая прибыль ООО „Аверс“ за 2021 год: 4 млн рублей. Прибыль компании за 2022 год — 13 млн 920 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.
По данным СБИС, выручка компании «Аверс» за 2022 год достигла 20 млн рублей. Фирма занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью, а также строительством, торговлей и другими видами экономической деятельности.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аверс» по теме публикации. Ответ ожидается.
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