Фирма курганского экс-депутата облдумы Семенова в три раза увеличила прибыль

В Кургане фирма «Аверс» в три раза увеличила прибыль

09 января 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Курганская фирма «Аверс» резко увеличила прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фирма «Аверс», которой владеет бывший депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, в три раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая прибыль ООО „Аверс“ за 2021 год: 4 млн рублей. Прибыль компании за 2022 год — 13 млн 920 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, выручка компании «Аверс» за 2022 год достигла 20 млн рублей. Фирма занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью, а также строительством, торговлей и другими видами экономической деятельности. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аверс» по теме публикации. Ответ ожидается.

Фирма «Аверс», которой владеет бывший депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, в три раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая прибыль ООО „Аверс“ за 2021 год: 4 млн рублей. Прибыль компании за 2022 год — 13 млн 920 тысяч рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. По данным СБИС, выручка компании «Аверс» за 2022 год достигла 20 млн рублей. Фирма занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью, а также строительством, торговлей и другими видами экономической деятельности. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Аверс» по теме публикации. Ответ ожидается.