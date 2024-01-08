«Ведомости»: в некоторых странах хотят запретить голосовать на выборах в РФ

09 января 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Причины такого решения связаны с безопасностью голосующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В российских консульствах в некоторых недружественных государствах возможно не будет участков для голосования на президентских выборах. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. «Возможность отмены голосования в консульских учреждениях, где создают участки для голосования, обсуждается, а окончательное решение будет вынесено в январе», — сообщил источник газете «Ведомости». Причины такого решения, сказано в сообщении, связаны с безопасностью голосующих и сокращением числа консульских работников. «[Ведомство] на данный момент изучает ситуацию», — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что был отправлен запрос странам относительно обеспечения безопасности голосующих за рубежом. После проведения межведомственного анализа будет принято решение относительно организации голосования за рубежом. Также, по ее словам, о формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек, а первым зарегистрированным стал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.

В российских консульствах в некоторых недружественных государствах возможно не будет участков для голосования на президентских выборах. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. «Возможность отмены голосования в консульских учреждениях, где создают участки для голосования, обсуждается, а окончательное решение будет вынесено в январе», — сообщил источник газете «Ведомости». Причины такого решения, сказано в сообщении, связаны с безопасностью голосующих и сокращением числа консульских работников. «[Ведомство] на данный момент изучает ситуацию», — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что был отправлен запрос странам относительно обеспечения безопасности голосующих за рубежом. После проведения межведомственного анализа будет принято решение относительно организации голосования за рубежом. Также, по ее словам, о формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек, а первым зарегистрированным стал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.