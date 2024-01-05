В России появился первый зарегистрированный кандидат в президенты

Первым кандидатом в президенты РФ стал Леонид Слуцкий
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о первом зарегистрированном кандидате на пост президента РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом она заявила после голосования в ЦИК.
«У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила Памфилова. Она сообщила об этом после голосования на
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