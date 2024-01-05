В России появился первый зарегистрированный кандидат в президенты

05 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Первым кандидатом в президенты РФ стал Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о первом зарегистрированном кандидате на пост президента РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом она заявила после голосования в ЦИК. «У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила Памфилова. Она сообщила об этом после голосования на заседании ЦИК .

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о первом зарегистрированном кандидате на пост президента РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом она заявила после голосования в ЦИК. «У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила Памфилова. Она сообщила об этом после голосования на заседании ЦИК.