05 января 2024

В России появился первый зарегистрированный кандидат в президенты

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, слуцкий леонид
Первым кандидатом в президенты РФ стал Леонид Слуцкий Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о первом зарегистрированном кандидате на пост президента РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом она заявила после голосования в ЦИК.

«У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила Памфилова. Она сообщила об этом после голосования на заседании ЦИК.

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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о первом зарегистрированном кандидате на пост президента РФ. Им стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом она заявила после голосования в ЦИК. «У нас есть первый зарегистрированный кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий», — заявила Памфилова. Она сообщила об этом после голосования на заседании ЦИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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