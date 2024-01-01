Стало известно, сколько человек находятся в списке кандидатов на выборах президента РФ

На сегодняшний день одиннадцать человек находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
«На данный момент в списке возможных кандидатов 11 фамилий, из них двое уже подали сегодня документы на регистрацию», — сказал Булаев ТАСС. Он подчеркнул, что остальные — более 30 человек, которые оповестили ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, — до этого этапа не дошли.
Ранее, 1 января, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков подал в Центральную избирательную комиссию РФ документы на регистрацию кандидатом на выборах президента. Решение о регистрации его кандидатуры ЦИК примет в течение 10 дней. В этот же день документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ в ЦИК подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Булаев сообщал, что о намерении участвовать в выборах президента заявила 33 кандидата. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что кампания будет конкурентной.
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