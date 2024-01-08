08 января 2024
07 января 2024

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
По предварительным данным, в момент трагедии ребенок был дома один Фото:

В Челябинске в садовом товариществе Юбилейный-2 вечером 8 января при пожаре погиб трехлетний мальчик, который находился дома один. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Пожар произошел вечером 8 января в СНТ Юбилейный-2. При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик 3 лет, без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, взрослых рядом в момент ЧП не было.

К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем. Работу огнеборцев осложняла плотная застройка участка, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Ранее в селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. К моменту прибытия огнеборцев горела квартира и крыша дома на четырех хозяев. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Семья, в которой жила погибшая, характеризуется, как благополучная.

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В Челябинске в садовом товариществе Юбилейный-2 вечером 8 января при пожаре погиб трехлетний мальчик, который находился дома один. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар произошел вечером 8 января в СНТ Юбилейный-2. При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик 3 лет, без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, взрослых рядом в момент ЧП не было. К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем. Работу огнеборцев осложняла плотная застройка участка, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Ранее в селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. К моменту прибытия огнеборцев горела квартира и крыша дома на четырех хозяев. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Семья, в которой жила погибшая, характеризуется, как благополучная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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