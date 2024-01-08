Трехлетний мальчик погиб при пожаре в Челябинске. Видео

09 января 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, в момент трагедии ребенок был дома один Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в садовом товариществе Юбилейный-2 вечером 8 января при пожаре погиб трехлетний мальчик, который находился дома один. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар произошел вечером 8 января в СНТ Юбилейный-2. При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик 3 лет, без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, взрослых рядом в момент ЧП не было. К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем. Работу огнеборцев осложняла плотная застройка участка, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Ранее в селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. К моменту прибытия огнеборцев горела квартира и крыша дома на четырех хозяев. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Семья, в которой жила погибшая, характеризуется, как благополучная.

В Челябинске в садовом товариществе Юбилейный-2 вечером 8 января при пожаре погиб трехлетний мальчик, который находился дома один. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Пожар произошел вечером 8 января в СНТ Юбилейный-2. При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик 3 лет, без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, взрослых рядом в момент ЧП не было. К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем. Работу огнеборцев осложняла плотная застройка участка, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Ранее в селе Варна (Челябинская область) в ночь на 1 декабря при пожаре погибла девятилетняя девочка. К моменту прибытия огнеборцев горела квартира и крыша дома на четырех хозяев. В квартире находились еще четверо детей и двое взрослых. Семья, в которой жила погибшая, характеризуется, как благополучная.